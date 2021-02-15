Gözü dönmüş PKK’lı hainler 13 vatandaşımızı şehit ettiler

Terör örgütü PKK, kendisini en güvende hissettiği Gara bölgesinde hiç beklemediği anda ve hiç beklemediği şekilde baskın yemesi üzerine bir kez daha kanlı yüzünü göstererek Türk kamuoyunun canını yakacak şekilde sivil infazına başvurdu. Terör örgütü rehin aldığı 13 vatandaşımızı şehit etti. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak'ın kuzeyi Gara bölgesindeki Pençe Kartal- 2 Harekatı'na ilişkin, "Kara operasyonunun başlangıcında 3 kahraman personelimiz şehit olmuş, 3 personelimiz de yaralanmıştır. Harekat boyunca 3'ü sözde üst düzey yönetici olmak üzere 48 terörist ölü, 2 terörist ise sağ olarak ele geçirilmiştir. Böylece bilinen toplam 50 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Kontrol altına alınan mağarada yapılan aramalarda alıkonulan 13 vatandaşımızın naaşlarına ulaşılmıştır" dedi.

KALLEŞ YÜZÜNÜ YİNE GÖSTERDİ

Vatandaşlardan birinin omzundan 12'sinin ise başlarından vurularak şehit edildiğini söyleyen Akar, "PKK'nın kalleş yüzü bir kez daha görülmüştür. Sağ ele geçirilen iki teröristin verdiği ilk bilgilerde vatandaşlarımızın mağaraya yönelik harekatın başlangıcında sözde mağara sorumlusu terörist tarafından şehit edildikleri ifade edilmiştir" dedi. Öte yandan operasyonun ardından kaçmaya çalışan 3 teröristin daha etkisiz hale getirilmesiyle öldürülen terörist sayısı 53 oldu.









DEMİR PARMAKLIKLI 'HAPİSHANE'

İMHA edilen mağaranın özelliklerine ilişkin bilgi veren Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, şunları söyledi:"Mağarada 3 giriş, 9 oda ve 7 tane de demir kapı var. Ayrıca mağaranın içerisinde sürekli zikzaklar var. Bazı noktalar da 1.20 metre yüksekliğinde, insanların sadece sürünerek veya çömelmiş vaziyette yürümek zorunda olduğu bir yapı oluşturulmuş. Belli ki uzun bir süre çalışmadan sonra bu mağara meydana getirilmiş. 3. gün akşamüstü mağaradan kaçmaya çalışan bir terörist, unsurlarımız tarafından yakalanmıştır. 4. gün, yani bugün yine aynı noktadan sabah aynı şekilde kaçmaya çalışan başka bir terörist de ele geçirilmiştir. Bu teröristler içerde toplam 8 teröristin olduğunu açıklamıştır."



HAİN CİNAYETLERE TEPKİ YAĞDI

BAŞKAN ERDOĞAN'IN EŞİ EMİNE ERDOĞAN: Terör örgütü PKK tarafından şehit edilen 13 vatandaşımıza Cenab- ı Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Hain terör örgütünü lanetliyorum. Dualarımız, terörle mücadeleyi her şartta sürdüren kahraman Mehmetçiğimizle.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI FUAT OKTAY: Hain terör örgütü tarafından kalleşçe şehit edilen sivil vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Terörün kökünü kazıyana kadar, sınırlarımız içinde ve dışında mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz.

CUMHURBAŞKANLIĞI İLETİŞİM BAŞKANI FAHRETTİN ALTUN: PKK'yı gerek Türkiye'de gerekse Suriye ve Irak'ta meşru göstermeye çalışan odaklar, bu katiller sürüsüyle ortaktır. Hiyerarşik olarak terör örgütünün parçası olan yapıların yanında duranları, bir kez daha esaslı sorular bekliyor. Masum ve silahsız vatandaşların kalleşçe şehit edilmesi karşısında yine hiçbir şey olmamış gibi tuttuğunuz yola devam mı edeceksiniz?

MHP GENEL BAŞKANI DEVLET BAHÇELİ: PKK demek insana ve insanlığa ait olan her değer ve emanetin imhası demek. Mağara katliamının PKK terör örgütü ve destekçilerinin hesaba çekilmesi için bir yol ağzı, bir karar ve kader anı olduğuna inanıyorum.



MALATYA Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi çalışması sonucunda şehitlerden 10'unun kimliklerinin tespit edildi. Malatya Valisi Aydın Baruş, "Kimliği tespit edilenler; 13 Ağustos 2015 tarihinde Diyarbakır-Bingöl karayolunda yolcu otobüsünden indirilerek alıkonulan Kahramanmaraş nüfusuna kayıtlı Hüseyin Sarı, 28 Temmuz 2015 tarihinde Diyarbakır/Lice- Bingöl yol ayrımında alıkonulan Mersin nüfusuna kayıtlı Sedat Yabalak, 18 Eylül 2015 tarihinde Tunceli-Erzincan karayolunda alıkonulan Malatya nüfusuna kayıtlı Semih Özbey, 2 Ekim 2015 tarihinde Tunceli-Pülümür karayolunda alıkonulan Osmaniye nüfusuna kayıtlı Adil Kabaklı, 24 Temmuz 2016 tarihinde Lice ilçesi Berkilin Deresi mevkiinde ailesiyle birlikte seyir halindeyken alıkonulan Mardin nüfusuna kayıtlı Vedat Kaya, 15 Ağustos 2015 tarihinde Diyarbakır karayolunda alıkonulan Siirt nüfusuna kayıtlı Süleyman Sungur, 21 Eylül 2016 tarihinde Hakkari-Çukurca karayolunda alıkonulan Eskişehir nüfusuna kayıtlı Mevlüt Kahveci, 2 Ekim 2015 tarihinde Tunceli-Pülümür karayolunda alıkonulan Şanlıurfa nüfusuna kayıtlı Müslüm Altıntaş, Adıyaman nüfusuna kayıtlı Aydın Köse ve Samsun nüfusuna kayıtlı Muhammet Salih Kanca oldukları anlaşılmıştır. 3 evladımızın kimlik belirleme çalışmaları devam etmektedir" dedi. Kimliği tespit edilenlerden 6'sının ailesinin Diyarbakır'da HDP binası önünde evlat nöbetinde olduğu ortaya çıktı.