Gara’daki katliam PKK-FETÖ eseri

Yeni Asır'a konuşan Başbuğ, "Şehit edilen 13 kahramanımız 2015 ve 2016 yıllarında PKK terör örgütü tarafından kaçırılarak 6 yıl Kuzey Irak'ın değişik bölgelerinde dolaştırıldı. Bu tarihler hain terör örgütü FETÖ'nün cirit attığı dönemlerdi. İstihbaratları FETÖ verdi, PKK kaçırdı ve infaz etti. Bu katliam FETÖ-PKK işbirliği ve Selahattin Demirtaş gibi hainlere özgürlük isteyenlerin eseridir. Ayrıca bu mağara daha önce Suriye'de olduğu gibi ABD-Fransa ve Almanların inşaa edip terör örgütüne lojistik üs olarak verdiği bir yerdir" dedi.

BİZİ DURDURAMAZLAR

GÜVENLİK ve Terör Uzmanı Erhan Çalışkan da, "Bunlar bebek katili, bunlar bana göre terör örgütü bile değil, bunlar bir cinayet çetesi, terör örgütlerinin bir ideolojisi vardır. Bunların bir ideolojisi bile yok. Satılmış, sopaları başkaları-nı elinde olan it köpekler. Daha düne kadar ordumuz ve emniyet güçleri içinde cirit atan FETÖ üyeleri sayesin-de her şeyi yaptılar. Askerimizi, polisi-mizi kaçırdılar. FETÖ istihbarat verdi, PKK kaçırdı. Ancak FETÖ temizlenin-ce ne yapacaklarını şaşırdılar. Artık kaçacak delik bulamıyorlar. Artık çıkış yok, onun için son noktada öldürdüler. Beklemedikleri bir anda operasyonla karşı karşı-ya kalınca ve yanlarında kah-ramanlarımızı götüremeye-ceklerini anlayınca katlettiler. Ama hesap verecekler bundan sonra hedef Kandil ve Sincar dağı. Artık bizi durduramazlar' dedi.



BULUNAN SİLAHLARIN MENŞEİNE BAKIN

HAİN saldırıda şehit edilen 2 evladımızın kimlik belirleme çalışmalarının devam ettiğini hatırlatan Coşkun Başbuğ, "Asıl sorulardan biri, katliamın yapıldığı mağaranın terör örgütü PKK'nın hem lojistik hem hapishane gibi kullanılan bir yer olması. Ama bu mağarayı kim yaptı terör örgütü PKK'ya verdi ona bakmak lazım. Bu mağara ve mağarada bulunan silahlara bakmak lazım. Siyaset yapanlar buna bir baksın. Artık siyaset yapmayı bırakıp herkes rengini ve çizgisini belirlemeli" dedi.



AMERİKA - ALMAN - FRANSIZ ORTAKLIĞI

PKK'NIN kalleşçe 13 vatandaşı katlettiği mağaranın özelliklerini de anlatan Başbuğ, "Aynı mağarayı Afrin'de de gördük. 3 giriş, 9 oda ve 7 tane de demir kapısı var. Mağaranın içerisinde sürekli zikzaklar var. Bazı noktalar 1.20 metre yüksekliğinde, bazı yerleri ise insanların sadece sürünerek gitmek zorunda olduğu bir yapıda. Belli ki burası uzun bir çalışmadan sonra mağara haline getirilmiş. Bu mağara ABD-Fransız ve Almanların lojistik desteği ile yapılmış özel mağaralar" ifadesini kullandı.

FATİH ŞENDİL