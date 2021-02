PKK bile diyemediler!

Bu isimlerin başında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer geldi. Kılıçdaroğlu, "terör örgütü" dedi ancak "PKK" ifadesini kullanmaktan imtina etti. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne aldığı HDP'li isimlerle gündeme gelen Soyer'in ise, twitter'daki paylaşımında bırakın "PKK"yı "terör örgütü" ifadesini bile kullanamaması ve sadece şehitler için başsağlığı dilemesi dikkat çekti.



'NEYE YARAYACAK' DEMİŞTİ

Daha önce katıldığı bir programda "PKK'yı neden kınamadınız?" sorusuna "Bu neye yarayacak?" şeklinde cevap veren Soyer'in 13 şehidimizin ardından yine PKK'ya laf söyleyememesi sosyal medyada tepki topladı. Soyer'in paylaşımının altına yorum yazan bazı vatandaşlar, "PKK'lıları belediyeye işe alacaksın sonra da ölen vatandaşlara rahmet diliyeceksin hiç inandırıcı değilsiniz", "PKK demeye diliniz varmıyor değil mi? Yazıklar olsun" ifadelerini kullandı.





VEKİLLER DE ÇEKİNDİ



Öte yandan CHP İzmir Milletvekillerinin bazılarının da 13 şehitle ilgili paylaşımların-da "terör örgütü" ifadesini kullanmasına rağmen "PKK" diyemediği görüldü. CHP İzmir Milletvekilleri Kamil Okyay Sındır, Tacettin Bayır, Mahir Polat ve Ednan Arslan da alçak katliamı kınayıp PKK diyemeyenler arasında yer aldı. Bu arada Kani Beko'nun, şehitler için rahmet dilemek dışında 'terör örgütü' ve 'PKK' ifadelerini kullanmadığı görüldü.





ALBAN PAYLAŞIM BİLE YAPMADI

Muğla'da İYİ Partili Metin Ergun, paylaşımında "hain terör örgütü" dedi ancak PKK demedi. CHP Milletvekili Burak Erbay, Süleyman Girgin ve Suat Özcan da "terör örgütü" demelerine rağmen PKK demeyenler arasında yer aldı. CHP'li Mürsel Alban ise, Kılıçdaroğlu'nun 13 şehitle ilgili tweetini paylaşırken kendisi terör örgütünü kınamak veya başsağlığı dilemek için ayrıca bir paylaşımda bulunmadı. CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül de hain terör örgütü demesine rağmen PKK ifadesine yer vermedi.

TUNÇ SOYER'E TEPKİ YAĞDI







VATANDAŞLAR Soyer'e katliamla ilgili yaptığı paylaşımın altına yaptıkları yorumlarla tepki gösterdi. İşte o yorumlardan bazıları:

@MNEVVER16463589: Çukur kazdıklarında yardıma gidemediğin için çok üzüldüğün PKK'lılar şehit etti. Çok üzülme komik oluyor.

@SECUTOR_: Yine terör örgütüne lanet olsun diyememişsin...

@SMSGURBET: PKK'lıları belediyeye işe alacaksın sonra da ölen vatandaşlara rahmet diliyeceksin hiç inandırıcı değilsin.

@TUNCER_CANKAYA: PKK demeye diliniz varmıyor değil mi? Yazıklar olsun.

@53EVLAD: Bir de PKK yazabilsen ama nerede?

@HUDEYDANKAYAALP: Şehit edenler kim? Yazmak çok mu zor? Yazıklar olsun be bu ülkenin ekmeğini yiyorsun... Başka bir ülkede olsan muhtar bile olamazdın, utan utan...

@TURHANZTRK10: Bizim aklımızla alay ediyor. He bir de kim şehit etmiş, hepsi de isim yazmayıp gözden kaçırıyorlar kendilerince

@HKNGNGR_: Devletimiz CHP'yi de PKK'nın elinden kurtarmalıdır.

@MUAMMER02424: Bu can veren yiğitler bir trafik kazasında değil, hayranı olduğunuz, serbest kalsın diye çırpındığınız Selahattin Demirtaş'ın sırtını dayadığı ortağınız kalleş PKK tarafından katledildiler. Teröre, teröriste ve destek verenlere lanet olsun, ciğerleri yansın.

@TUBEY81927749: Beraber, kolkola yürüdükleriniz bunlar.

@ZTURAN90: La bunlar pkk dememek için ant içmişler.

@DURANTONGAL: Kimin şehit ettiğini yazmaya gönlün mü el vermedi yüreğin mi yetmedi 13 vatandaşımızın katillerinin adını anmaya?

@MSTVURAL_33: 13 vatandaşımız hain terör örgütü PKK tarafından şehit edildi. Bunu da belirtin ki tarafınız belli olsun. Yapmış olmak için yapmayın...

@HAYATTANPİSMAN: Tunç Soyer vatandaşlarımızı kim şehit etmiş yazmaya yüreğin var mı, yoksa ortağınıza ayıp mı olur?

@EMRA42537648: PKK'yı lanetleyemeyen bir CHP'li daha... Hepsi aynı fabrikanın ürünü.

@EBUZERGİ-

FARİ: Neden vefat etmişler koronadan mı? Eş Başkanlarınız izin vermiyor mu söylemenize?

@SALTUKBUGRA77: Bu vatanın ekmeğini yiyenler PKK şehit etti diyemiyor yazıklar olsun biliyoruz gayenizi.

@HAKANHANISIK: Vallahi pes! Balık hafızalısınız da ondan mı unutuyorsunuz? Gönüldaşlarınızın yaptığı katliamın sonucu bu!

@TURGAYOZTASCİ: Böyle bir günde bile #KahrolsunPKK diyemeyen, "birkaç gün geçsin de şu konu gündemden düşsün, sonra yine insanlık falan diye duyarlı duyarlı tweetler atalım" diyenler... midemi bulandırıyorsunuz!

@HSEYİNK67797248: Şehit edenlere niye tek bir kelimen yok?

@EROLAK10988495: Kimin şehit ettiğini söylememişler miydi sana sevgi böceği?

@ALP_CANİTEZ: PKK terör örgütü demeniz yasaklandı mı?

@ZKANDELİPOYRAZ1: Boko Haram terör örgütü mü şehit etmiş vatandaşlarımızı? PKK diyemiyormusun, ancak otobüs üstünde zıpla.

@ALİ94926588: Terörü lanetleyemeyecek kadar korkak bir insan mısın yoksa o lanet insanlara bir sempatin mi var Tunçcuğum?

@HALİTTASGİN_ES:

Kim şehit etmiş Tunç Soyer, mahalle eşkıyaları mı? Yazık, ortaklarınız, dostlarınız değil mi? Zamanı gelecek bekleyin.



MURAT ŞENBAKLAVACI/ ADEM ÜLKER/ ERCAN AKGÜN

