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Haberler Politika AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na sert tepki

AK Parti Sözcüsü 'ten 'na sert tepki

AK Parti Sözcüsü yaptığı açıklamasında; "'nun '13 şehidimizin sorumlusu Erdoğan'dır' diyerek 'nı itham etmesi, Türkiye'nin terörle mücadelesini hedef alan bir provokasyondur." dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na sert tepki

17.02.2021, 10:14

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yaptığı açıklamasında; "Kılıçdaroğlu'nun '13 şehidimizin sorumlusu Erdoğan'dır' diyerek Türkiye Cumhurbaşkanı'nı itham etmesi, Türkiye'nin terörle mücadelesini hedef alan bir provokasyondur." ifadeleri ile sert tepki gösterdi.

Ömer Çelik'in açıklamaları şu şekilde;

Kılıçdaroğlu'nun "13 şehidimizin sorumlusu Erdoğan'dır" diyerek Türkiye Cumhurbaşkanı'nı itham etmesi, Türkiye'nin terörle mücadelesini hedef alan bir provokasyondur.

KARANLIK BİR YAKLAŞIM

Teröre karşı söylenmesi gereken sözün, Türkiye Cumhurbaşkanı'na söylenmesi, terörün siyasi propagandasından başka bir şey değildir. PKK terör örgütüne söylemesi gereken sözün Türkiye Cumhurbaşkanı'na söylenmesi sadece terörün sözcülerinden duyduğumuz karanlık bir yaklaşımdır.

Demokrasilerde muhalefet en tabii haktır. Ama Türkiye Cumhurbaşkanı'nı bu şekilde hedef alan bu söz muhalefet değildir. Teröre karşı söylenmesi gereken sözün, Türkiye Cumhurbaşkanı'na söylenmesi, terörün siyasi propagandasından başka bir şey değildir.

Cumhurbaşkanımız teröre karşı dünyadaki en kararlı mücadeleye liderlik ediyor. Terörü suçlaması gerekenlerin Cumhurbaşkanımızı suçlaması, terör örgütüyle aynı dili kullanmaktır. Cumhurbaşkanımız milletimiz ve devletimiz adına bu mücadeleye liderlik etmeye devam ediyor.

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