Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan 7. Olağan İl Kongreleri'nde önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan AK Parti Ankara 7.Olağan İl Kongresi, Ordu - Şanlıurfa İl Kongrelerinde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan AK Parti kongrelerini eleştirenlere "FETÖ taktikleriyle görüntülerin önünü arkasını kesip mutluluğumuzu baltalamaya çalışıyorlar dedi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Gara'daki 13 şehit için Cumhurbaşkanını suçladığını söyleyen Erdoğan, "Sen ne yüzsüzsün ya? 5-6 yıldır takip eden bizlere bunların sorumlusu nasıl Cumhurbaşkanı diyorsun. Terbiyesiz... Sana Milli Savunma ve İçişleri Bakanımı gönderiyorum, seni bilgilendirsinler diye. Sen bunlara layık değilsin" dedi. Öte yandan kısıtlamalar ile ilgili de önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Kısıtlamaların yükünü azaltmak için bugün yeni kararlar açıklayacağız" şeklinde konuştu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Sevgili Ankaralı kardeşlerim, canlı bağlantı ile birlikte olduğumuz Ordulu ve Şanlıufalı kardeşlerim, sevgili hanfendiler ve beyefendiler sizleri en kalbi duygularımla hasretle muhabbetle selamlıyorum.

Tüm dava arkadaşlarımıza Ankara'dan selamlarımı gönderiyorum. Bugün Ankara, Şanlıurfa ve Ordu kongrelerimizi gerçekleştiriyoruz. Kuruluşundan itibaren partimizde görev almış kardeşlerimize şükranlarımı sunuyorum. Aramızdan ayrılan kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum.

İnşallah 24 Şubat'ta İstanbul İl Kongresi ile bu işi nihayete erdireceğiz. Mart sonunda 7. olağan büyük kongremize odaklanacağız. Koronavirüs nedeniyle kongrelerimizi istediğimiz şekilde yapamasak da, coşku ve heyecanımızda hiçbir eksiklik yaşanmıyor. İnsanımızın sağlığını riske atmadan, tedbirlere uyarak, kongrelerimizi birer demokrasi şölenine çeviriyoruz. Bir taraftan kardeşliğimizi güçlendirirken, bir yandan da kadrolarımızı yenilemeye çalışıyoruz. Bir kez daha gördüm ki, AK Parti Türkiye'nin en dinamik, en kuşatıcı, temsil kabiliyeti en yüksek siyasi partisidir.

AK Parti ülkemizin birliğini, kardeşliğini en fazla muhafaza eden siyasi partidir.

"COŞKUMUZU ÖRSELEMEK İSTEYENLER BOŞUNA UĞRAŞIYOR"

Kendi yaptıkları her kurultayı birer gladyatör arenasına dönüştürenlerin AK Parti kongresine çamur atmasını tebessümle karşılıyorum. FETÖ taktikleri ile kırptıkları görüntüler ile bizim coşkumuzu örselemek isteyenler boşuna uğraşıyor. Hakikat güneşi balçıkça kapanmaz.

KILIÇDAROĞLU'NA ATEŞ PÜSKÜRDÜ: SEN NASIL BİR YÜZSÜZSÜN YA!

Biz bu yolda 534 gündür evlat nöbeti tutan Diyarbakır annelerinin sabrıyla yürüyoruz. Bay Kemal, acaba sen o Diyarbakır annelerinin feryatlarını duydun mu? Utanmadan, sıkılmadan 13 şehidimizle ilgili olarak bunun sorumlusu Cumhurbaşkanıdır diyorsun. Sen ne yüzsüzsün ya! Sende nasıl bir yüz var ya! Sen nasıl oluyor da, 5 yıldır, 6 yıldır bu şehitlerimizi yakından takip eden bizlere bunların sorumlusu Cumhurbaşkanıdır diyorsun... Terbiyesiz herif. Sana Milli Savunma Bakanımı, İçişleri Bakanımı gönderiyorum. Seni bilgilendirsinler diye. Sen bunlara layık değilsin. Biz terörle mücadelemizi sürdüreceğiz, sen de tribünden izle.

"BAY KEMAL BİR GÜN ŞU TERÖRİSTLERE TERÖRİST DE YA"

Bu teröristlere o inleri mezar edeceğiz, mezar. İttifak ortaklarını incitmemek için bölücü terör örgütünü kınayamayanlar bize insanlıktan bahsedemez. Bay Kemal, şu teröristlere bir gün terörist de be. Diyemez. Onlarla ortak. Biz gümbür gümbür, üzerine üzerine gidiyor ve bunları çökertiyoruz. PKK'nın Suriye uzantısını terör örgütü olarak görmüyorum diyenler, Bay Kemal ve yandaşlarıdır. Bize bunlar terörle mücadele dersi veremez.

"BAŞ VERİRİZ AMA BAŞ EĞMEYİZ"

Biz siyaseti başkaları gibi, ülke ve millet düşmanlarına şirinlik için değil, aziz milletimize hizmet etmek için yapıyoruz. Her ne yapıyorsak bu uğurda özellikle yapıyor, gerektiğinde kendi istikbalimizi ortaya koymaktan da çekinmiyoruz. Kılıçdaroğlu ve şürekası bilsin ki, baş veririz ama onlar gibi teröristler ve destekçileri karşısında baş eğmeyiz.

Kılıçdaroğlu, sen teşkilatlarındaki DHKP/C'lileri temizle. Senin önüne tüm belgeleri ile bunu koyacağız.

KABİNE TOPLANTISINI İŞARET ETTİ: ULUSA SESLENİŞ KONUŞMAMIZDA ALACAĞIMIZ KARARLARI AÇIKLAYACAĞIZ

Koronavirüsle mücadelenin sancılı sürecinde AK Parti kadrolarının daha fazla sorumluluk üstlenmesi gerekiyor. Birçok kardeşimizi ebediyete uğurladık. Burhan hocamızı uğurladık, Kadir abimizi uğurladık. Birçok mesai arkadaşlarımızı uğurladık. Salgın şartlarının insanımızı çeşitli sıkıntılarla karşı karşıya bıraktığını biliyoruz. Devlet olarak hiçbir vatandaşımızı sahipsiz bırakmadık. Aşılamada 5 milyon 200 bini bulduk ve yoğun bir şekilde de kampanyamız devam ediyor. O çok büyük olduğunu söyleyenlerin falan böyle bir durumu yok ama biz başardık. Kısıtlamaların esnafımız, işçilerimiz üzerindeki yükü en aza indirmek için pek çok destek paketi açıkladık. Bugün de yine kabine toplantısındaki çalışmalarla aldığımız kararları açıklayacağız.

"DANIŞTAY'A KOŞAN SİZ DEĞİL MİYDİNİZ?"

Kılıçdaroğlu AK Parti ne yaptı da karşı çıktık diyor? İmam Hatiplere yönelik katsayı zulmüne karşı çıkanlar siz değil miydiniz? Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne, Avrasya Tüneli'ne karşı çıkan siz değil miydiniz?

Kamuda başörtüsü serbestisi getirdiğimiz zaman engellemek için Danıştay'a koşan siz değil miydiniz? Merasim sokakta saldırı düzenleyen terör örgütü aklamaya çalışanlar siz değil miydiniz?