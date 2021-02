Baş veririz ama baş eğmeyiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Ankara 7. Olağan İl Kongresi'ne ve aynı zamanda Ordu ve Şanlıurfa İl kongrelerine canlı bağlantı ile katıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "13 şehidimizin sorumlusu Erdoğan'dır" açıklamalarına sert tepki gösteren Başkan Erdoğan, "Utanmadan sıkılmadan 13 şehidimiz ile ilgili 'Bunun sorumlusu Cumhurbaşkanıdır' diyorsun. Sen ne yüzsüzsün ya, sende yüz var mı? Terbiyesiz herif. Sana Milli Savunma Bakanımı gönderiyorum, sana İçişleri Bakanımı gönderiyorum, seni bilgilendirsinler diye. Sen bunlara layık değilsin. Utanmadan sıkılmadan kalkıp Cumhurbaşkanı'na fatura kesmeye kalkıyorsun. Senin bu yaklaşımlarınla bu ülkede biz terörizmle mücadeleyi durdurmayacağız. Sen teröristlerle el ele kol kola Ankara'dan İstanbul'a yürüyebilirsin ama biz teröristlere karşı Gara'da, Cudi'de, Tendürek'de Bestler Deresi'nde mücadelemizi sürdüreceğiz. Sen de tribünlerden seyret" diye konuştu.

'BİZE DERS VEREMEZLER'

"İttifak ortaklarını incitmemek için bölücü terör örgütünü kınayamayanlar bize insanlıktan bahsedemez" diyerek sözlerini sürdüren Erdoğan, "Bay Kemal, şu teröristlere, terörist de be. Diyemez. Niye? Onlarla ortak. Ama bak, biz gümbür gümbür üzerine üzerine gidiyor ve bunları çökertiyoruz. 'PKK'nın Suriye uzantısını terör örgütü olarak görmüyorum' diyenler Bay Kemal ve yandaşlarıdır. Bize bunlar terörle mücadele dersi veremez. Masumların alçakça katledildiği 6-8 Ekim olaylarının faillerini yargıdan kaçırmak için Silivri önünde milletvekillerini ip gibi sıraya dizenler bize vicdandan söz edemez" diye konuştu.

'CANIMIZI ORTAYA KOYARIZ'

"Biz siyaseti başkaları gibi ülke ve millet düşmanlarını şirinlik için değil, can borcumuz olan aziz milletimize hizmet etmek için yapıyoruz" diyen Erdoğan, "Gerektiğinde kendi istikbalimizi ve canımızı ortaya koymaktan da çekinmiyoruz. Kılıçdaroğlu ve şürekası bilsin ki, baş veririz ama onlar gibi teröristler ve destekçileri karşısında baş eğmeyiz. Her karışında bir şehidin yattığı bu cennet vatanı canımız pahasına FETÖ'cü hainlere de, PKK'lı katillere de, DEAŞ'lı canilere de teslim etmedik, etmeyiz. Biz bu yola kefenimizi giyerek çıktık. Bu yola tam bağımsız Türkiye idealiyle çıktık. Bu yola bölgesinde ve dünyada lider ülke hedefiyle çıktık. Bugünlere de birilerinin ihsanıyla değil, DEAŞ'ından PKK'sına, FETÖ'sünden DHKP-C'sine kadar nice katil sürüleriyle mücadele ederek geldik" diye konuştu.



"SEN ÖNCE TEŞKİLATLARINDAKİ DHKP-C'LİLERİ TEMİZLE"

ERDOĞAN sözlerini şöyle sürdürdü: "Ya sen önce teşkilatlarındaki DHKP-C'lileri temizle ey Kılıçdaroğlu. Bunların da sana bütün her şeyini ortaya çıkararak önüne koyacağız merak etme. Manşetlerle çarpıştık. Devletin içine çöreklenmiş çetelerle çarpıştık. Cumhuriyet mitinglerinden Gezi olaylarına kadar nice provokasyona, 15 Temmuz gecesi tanklara, uçaklara, ölüm kusan silahlara meydan okuduk ama milletin emanetini yere düşürmedik. Milletimizin teveccühünü hiçbir zaman boşa çıkarmadık. Bu şekilde de yolumuza devam edeceğiz. Terörün başını ezene bu ülkede terör sorununu kökten çözene kadar mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Sınırlarımız içinde ve dışında son teröristi de etkisiz hale getirene dek operasyonlarımızı devam ettireceğiz. Son nefesimizi verene kadar Allah bizi ülkeye ve millete hizmet yolundan ayırmasın

diye dua ediyorum" ifadelerini kullandı.