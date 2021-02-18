Kızını PKK’dan kurtarmak için eylemini sürdürüyor

ALMANYA'DA terör örgütü PKK tarafından kaçırılan Nilüfer T'nin annesi Maide T, kızına kavuşmak için yaptığı eylemine devam ediyor. Başbakanlık önünde eylemini sürdüren anne Maide T, kızından hala haber alamadığını belirterek Alman yetkililerin ilgisizliğinden şikayet etti. Maide T, dünkü eyleminde Irak'ta 13 Türk vatandaşının şehit edilmesiyle ilgili konuşmak istediğini kaydederek terör örgütü PKK'nın kirli yüzünü Gara'da da gösterdiğini söyledi. PKK'nın yaptığı eylemlere daha fazla sessiz kalınmamasını isteyen Maide T, "PKK olsun diğer terör örgütleri olsun hiçbirine kesinlikle taviz verilmemesi lazım. Lanet terörden ve lanet PKK'dan kurtulmanın tek yolu birlik ve beraberlikle hareket etmek" dedi.