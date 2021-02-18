Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca Beştepe Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'İklim Değişikliğiyle Mücadele Toplantısı'nda konuştu. Emine Erdoğan, 2020 yılının takviminin, bütün dünyayı etkisi altına alan felaketlerle işaretlendiğini söyledi.

'ACİL ÖNLEMLER ALINMALI'

Korona virüs salgınının da hayatları etkilediğine işaret eden Emine Erdoğan, "Bununla beraber, iklim değişikliğine bağlı felaketler, bizleri gerçekten nefessiz bıraktı. Eskiden bir felaket olduğunda, durup soluklanacak, kendimizi toparlayacak bir aralık bulabiliyorduk. Ancak, şimdi daha yaşadığımız şeyi tüm boyutlarıyla anlayamadan, yeni bilinmezliklerle karşılaşıyoruz. Büyük resmi çoğunlukla göremiyoruz. Yangın olduğunda söndürmeye çalışıyor, sel olduğunda verdiği hasarı tamir etmeye gayret ediyoruz. Ama yangınların, sellerin ve diğer afetlerin esas nedenlerine inip tam anlamıyla mücadele edemiyoruz" diye konuştu. Emine Erdoğan, bu konuda ileriyi gören adımlar atılması gerektiğini belirterek, "Kaçınılmaz olana adapte olmanın, yönetilemez olanı azaltmanın, yollarını da aramalıyız. Yani saatlerimizi yeniden ayarlamalıyız" dedi. Bu konuda iki yönlü bir çalışma yapılması gerektiğini dile getiren Emine Erdoğan, "Bunun ilk ayağı, iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak. Yani, orman alanlarını çoğaltıp, farklı enerji kaynaklarına geçmek. İkinci ayağı ise iklim adaptasyonuna yönelik acil önlemler almak gerek." dedi.