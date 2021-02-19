Gara’da devleti karalamak PKK’yı aklamak demektir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, twitter'dan açıklamalarda bulundu. Bahçeli, "Gara katliamını devletin üstüne yıkma oyunu maalesef malum siyasi partilerin temel propagandası haline gelmiştir. Terörle mücadeleyi gölgelemek, bu alandaki muvaffakiyeti örselemek isteyen zillet ittifakı ağız birliği halinde ve hiç utanmadan konuşmaktadır" dedi. "Gara'da devleti karalamak terör örgütü PKK'yı aklamak demektir" diyen Bahçeli, "Bu dil terörist Karayılan'ın dilidir. Türk devleti Gara'da hata yapmamış, hıyanete bedel ödettirmiştir. Türkiye yükselen güçtür, Gara'da sadece PKK'yla değil, destek veren stratejik tehditlerle de mücadele etmiştir" ifadelerini kullandı.