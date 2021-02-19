NATO’ya olan güvenimize gölge düşüyor

Panele videolu mesajı ile katılan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, Türkiye'nin NATO'ya katılımının 69'uncu yılında müttefik ülkelere terörle mücadele konusunda dayanışma çağrısında bulundu. TÜRKİYE'NİN Avrupa ve tüm müttefikleri etkileyen terör örgütleri ile göğüs göğüse çarpışıp, bu örgütleri tek başına bozguna uğrattığına dikkat çeken Altun, "Kahramanca mücadelemizin karşılığı olarak müttefiklerimizden akıl ve izandan yoksun açıklamalar dinlemek ve müttefik bildiklerimizin ortak düşman olan terör örgütlerinin yanında yer aldığını görmek NATO'ya olan güvenimize gölge düşürüyor" dedi. ALTUN, "Müttefiklerimizle birlikte Kore'den Afganistan'a, Mali'den Kosova'ya kadar barış ve istikrar için nasıl gayret gösterdiysek, müttefiklerimizden de Türkiye'nin güvenliği söz konusu olduğunda aynı hassasiyeti bekliyoruz" ifadelerini de kullandı.



"SURİYE'DE İHANETE UĞRADIK"

TÜRKİYE'NİN sivil kayıpları önlemek, milli güvenliği garanti altına almak ve sonuç-ları tüm Avrupa için çok ağır olabilecek yeni göç dalgalarını engellemek adına verdi-ği mücadelede, Suriye'de ihanete uğradığı-nı dile getiren Altun, "İttifakın en güçlü üyesi, PKK'nın Suriye'deki kolu PYD/YPG'yi nere-deyse bir ordu gibi donattı. Gerek PKK/PYD/YPG gerekse FETÖ terörüyle mücadelemiz-de, müttefik bildiğimiz ABD'nin sürekli Türki-ye karşıtı bir pozisyon alması diplomatik ola-rak son derece yakışıksızdır. Suriye'de ve Irak'ta terör örgütlerinin terörle mücadele adı altında silahlandırılmasına ve desteklenmesi-ne şiddetle karşı çıkıyoruz. Libya'da ve Doğu Akdeniz'de NATO'nun güney kanadını zayıf-latan adımların atılmasını istemiyoruz. Türki-ye yalnız bırakıldığında diz çökecek, hedefle-rinden vazgeçecek bir ülke değildir" dedi.

METİN BURMALI