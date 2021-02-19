‘Sporda çağ atladık’

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Milli Sporcu Bursu Tanıtım Toplantısı'na katıldı. Erdoğan burada yaptığı konuşmada, "Bu ülke eğitimli, nitelikli, sağlıklı, milli ve manevi değerlerle mücehhez gençlerin omuzlarında yükselecektir" dedi. Sporcu bursuyla genç sporcuların kazandıkları bölümlerde yüzde 100 burslu şekilde okuyabilecekleri müjdesini veren Erdoğan şunları söyledi: "Bugün (dün) spor alanında çığır açacak önemli bir projeyi gençlerimize tanıtmak üzere bir aradayız. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile üniversiteler arasında hayata geçirilen projenin hayırlı olmasını diliyorum. Sporcu bursuyla vakıf üniversitelerine yerleşen 76 öğrencimizi tebrik ediyorum. Madalya kazanan gençlerimizin eğitim-öğretim hayatlarında da aynı başarıyı yakalayacaklarına inanıyorum."

'SPORA ÖNEM VERİLMEZDİ'

Erdoğan, "Bizim çocukluğumuzda spora gereken önem verilmez, spor yapan çocuklar adeta hayta yaftası yerdi. Gelişmiş ülkelerde eğitim hayatı spor hayatının ayrılmaz bir parçası olarak görülür, sporcular el üstünde tutulur. Dünyada ilk 100 arasında yer alan California Üniversitesi, olimpiyatlarda toplam 288 madalya kazanmıştır. Stanford ise olimpiyatlarda 280 madalya elde etmiştir. Akademik çalışmalarda başı çeken bu kurumların sporda da parlak neticeler alması tesadüf değildir" dedi.

'YENİ TESİSLER İNŞA ETTİK'

"Spora önem atfettikçe, sporculara hak ettikleri değeri verdikçe bizim üniversitelerimizin de aynı başarıyı yakalayacağına inanıyorum" diyen Erdoğan, "Aileler çocuklarını spora daha fazla yönlendiriyor. Okullar eğitimin yanı sıra spor faaliyetlerine ağırlık veriyor. Üniversiteler sporda derece yapan gençlere daha çok sahip çıkıyor. Türkiye, bizim dönemimizde spor alanında da çağ atladı. Artık büyük çoğunluğu ömrünü tamamlamış stadyumları yıkıp, yeni tesisler inşa ettik. 32 stadyumu tamamladık, 12'si devam ediyor, 4'ünün projesi sürüyor. Faal sporcu sayımız ise son 18 yılda 206 binden 3 milyon 623 bine ulaştı. Okullarımızda yürüttüğümüz yetenek taramasıyla çocuklarımızı özel eğitime alıyoruz" diye konuştu.



YÜZDE 100 BURS MÜJDESİ

ERDOĞAN, "Sporcu burslarını önemli bir adım olarak gördüğünü söyleyerek, "Sporcu bursuyla genç sporcularımız kazandıkları bölümlerde yüzde 100 burslu şekilde okuyabilecek. 76 sporcumuzun yararlandığı projemizin, önümüzdeki dönemde kapsamının genişletilmesi ve paydaşlarının artırılmasında fayda var" diye konuştu.

ERDEM ANILAN