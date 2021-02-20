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Haberler Politika Ha Kandil’de Karayılan ha Meclis’te kara çıyan

Ha Kandil’de Karayılan ha Meclis’te kara çıyan

Ha Kandil’de Karayılan ha Meclis’te kara çıyan

20.2.2021

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, ortak basın toplantısında Gara'da şehit edilen Türk vatandaşlarını siyasi malzeme haline getirmeye kalkarak, "Başarısızlığın faturasının talimatı verene kesilmesi gerek. Şu ana kadar 5 sorunun cevabını almış değilim. Bunun cevabını hala bekliyorum" açıklamasında bulundu. Destici ise Kılıçdaroğlu'nun skandal sözlerine yanıt verdi. Destici, "İki bakanımız PKK'nın uzantısı HDP'nin olduğu Meclis'te ne kadar bilgilendirebilecekler? Ha Kandil'deki Karayılan ha Meclis sıralarında oturan kara çıyan, ha Duran Kalkan ha Pervin Buldan... Bu tartışmaları ileri taşımanın iyi sonuçları olmayacağını düşünüyorum. Bizim oturup konuşup birliğe ihtiyacımız var" dedi.

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