İstismar siyasetinin sonu geldi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Adana, Hakkari, İstanbul, Manisa, Malatya, Şanlıurfa ve Tokat İl Kadın Kolları 6'ncı Olağan kongrelerine canlı bağlantı ile katıldı. Başkan Erdoğan, 7 ilde birden gerçekleştirilen kadın kolları kongrelerinin hayırlara vesile olmasını diledi.

'KALE İÇERİDEN FETHEDİLİR'

ERDOĞAN, "Siyasi hayatımızın başladığı günden bu güne kadar yürüttüğümüz mücadelemizde kadınlarımız bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Bugün AK Parti Kadın Kolları, 5 milyon 300 bini aşan üye sayısı ile ülkemizde diğer tüm siyasi partilerin üye sayılarının toplamına yakın bir güce sahiptir. Birileri sadece kadının adını kullanır, bedenini istismar eder, ruhunu yaralarken biz her alanda kadınlarımızı hak ettikleri yerlere getirmenin gayreti içinde olduk" dedi. BAŞKAN Erdoğan, Türkiye'nin en büyük kadın örgütlenmesine sahip partisi olarak, kadınların nerede nasıl bir sıkıntısı veya talebi varsa hepsine kulak vererek çözümü için çalıştıklarını kaydederek, "Anne olarak başımızın tacı, kardeş olarak canımızdan bir parça, eş olarak hayat arkadaşımız, evlat olarak gözümüzün nuru olarak gördüğümüz kadınlarımız için çalışmaya bundan sonra da devam edeceğiz. Kendi partilerindeki, belediyelerindeki, çevrelerindeki kadınlara yönelik taciz, tecavüz, baskı, tehdit olaylarını görmezden gelenlerin istismar siyasetinin sonu gelmiştir. Artık mızrak çuvala sığmıyor. Bu rezilliklerin de üstü örtülemiyor. Tabii bu durum bizim sorumluluğumuzu daha da artırıyor. Ülkemizde ulaşmadık tek bir hanım kardeşimizi bırakmayacağız. Gönlünü kazanmadık, desteğini almadık tek bir hanım kardeşimizi bırakmayacağız. Kale içeriden fethedilir" diye konuştu.



"YEPYENİ BİR DÖNEMİN BASLAMASN SAGLADK"

ERDOĞAN, "Ülkemizde yıllarca köhne bir zihniyet, çağdaşlık kisvesi adı altında 'başörtülü' diye kızlarımızı okula sokmadı, özel sektörde horladı, hatta sokakta küçümsedi. Biz bu zihniyeti yıkarak kadınlarımızın hayatında yepyeni bir dönemin başlamasını sağladık. Kadınlarımız, eğitimde fırsat eşitliğine hakiki anlamda bizim dönemimizde kavuştu. Kadınlarımız Meclis'te en yüksek temsil oranına yine bu dönemde erişti. Öğretmenlerin yüzde 60'ı, üniversitelerdeki akademik kadroların ve yargı mensuplarının yarıya yakını, kamudaki toplam istihdamın yüzde 40'ı kadınlardan teşekkül ediyor. Kadınlarımız iş hayatında, girişimcilikten sanayiye, hizmet sektöründen ihracatçılığa kadar her alanda bu dönemde etkinlik kazandı. Kadınların iş gücüne katılımı yüzde 31'i geride bıraktı" dedi.