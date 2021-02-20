Kılıçdaroğlu’nun yaptığı PKK savunuculuğudur

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Eğitim Daire Başkanlığı'nda düzenlenen 107. Dönem Kaymakamlık Kursu açılış programında konuştu. Gara'da yaşanan katliamın ardından CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları ile PKK'ya destek verdiğini tekrarlayan Soylu, "Gara'daki katliamın sorumluluğunu Cumhurbaşkanımızın üzerine yıkmaya çalışmak PKK'yı aklamak, hep birlikte bir cephe olma fırsatını kaçırmaktır" dedi.

SOYLU, "Hadisenin ardından Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla iki genel başkana gittik, Sayın Cumhurbaşkanımızın verdiği talimat çerçevesinde hadiseyi ayrıntısıyla ifade ettik. Sayın Kılıçdaroğlu'nun bizim ardımızdan sanki biz bu detayları anlatmadık gibi, görüşmeden çıkar çıkmaz grup toplantısında meseleyi siyasi tartışmaya dönüştürmüş olması ve 13 şehidimizin suçunu Sayın Cumhurbaşkanı'na atması, PKK savunuculuğundan başka bir şey değildir" dedi.