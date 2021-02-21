Şanlıurfa'da PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın yakalanıp Türkiye'ye getiriliş tarihi olan 15 Şubat öncesinde, örgüt içerisinde faaliyet yürütüp deşifre olmadan ülkeye yasa dışı yollardan geri döndükleri ve uyuyan hücre olabilecekleri belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.
Bu kapsamda 12 Şubat'ta Şanlıurfa, Siirt, Diyarbakır, Mardin, Hatay, Osmaniye, Adana, Çorum, Uşak ve İstanbul'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin Suriye'nin Ayn El Arap kenti ile Irak'ın Kandil bölgesinde silah ve patlayıcı eğitimi aldıkları
belirlendi. Şüphelilerden 13'ü tutuklandı, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
CİZRE'DE, EYP'Lİ SALDIRIYLA İLGİLİ 2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
ŞIRNAK İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyet ve eylemlerinin deşifre edilmesi amacıyla çalışma başlatıldı. Cizre ilçesinde, PKK'nın 'gençlik yapılanması'nın son dönemde gerçekleştirdiği EYP'li saldırı ve terör eylemlerinin şüphelileri tespit edildi. Düzenlenen operasyonda 7 kişi, gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 7 kişiden 2'si, 15 Şubat'ta İdil Caddesi'ndeki binanın bahçesinde düzenlenen EYP'li saldırının şüphelisi oldukları gerekçesiyle sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
10 ilde uyuyan hücre operasyonu: 13 tutuklama haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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