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10 ilde uyuyan hücre operasyonu: 13 tutuklama

Şanlıurfa'da PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın yakalanıp Türkiye’ye getiriliş tarihi olan 15 Şubat öncesinde, örgüt içerisinde faaliyet yürütüp deşifre olmadan ülkeye yasa dışı yollardan geri döndükleri ve uyuyan hücre olabilecekleri belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı. Bu kapsamda 12 Şubat’ta Şanlıurfa, Siirt, Diyarbakır, Mardin, Hatay, Osmaniye, Adana, Çorum, Uşak ve İstanbul’da eş zamanlı düzenlenen operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin Suriye’nin Ayn El Arap kenti ile Irak’ın Kandil bölgesinde silah ve patlayıcı eğitimi aldıkları belirlendi. Şüphelilerden 13’ü tutuklandı, 4’ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

21.2.2021