Başkan İP’e un serdi ihaleyi FETÖ’cüye verdi

Aydın'ın Nazilli Belediye Başkanı İP'li Kürşat Engin Özcan 'Parke taşı döşeme' ihalesinde, belediyeyi 1 buçuk milyon lira zarara uğratarak, ihaleyi 2016 yılında FETÖ/ PDY'nin Nazilli'deki iş adamı örgütlenmesinde tutuklanarak 1 yıl cezaevinde yatan Fatih Topçu'nun aile şirketine verdi. İddiaların sahibi ise ihaleye katılan 3 firma sahibinden biri olan Sinada Beton firmasının sahibi Ali Başol. Başol, 9 Şubat 2021 tarihinde kapalı zarf usulü yapılan ihalede en düşük teklifi kendilerinin vererek kazandıklarını, ancak oyun yapılarak ihalenin Topçuoğlu firmasına verildiğini söyledi. Başol "Bunun adı vurgundur" dedi.

Belediye Başkanı K.Engin Özcan Fatih Topçu Ali Başol

İHALEYE 3 FİRMA KATILDI

Nazilli Belediyesi geçtiğimiz 9 Şubat tarihinde 4 milyon 730 bin lira yaklaşık maliyetle 'Parke taşı döşeme' ihalesi gerçekleştirdi. Kapalı zarf usulü gerçekleştirilen ihaleye 3 firma katıldı. İhale için Dört El firması 4 milyon 650 bin lira, Topçuoğlu İnşaat Prefabrik Beton Üretimi Sanayi Ltd. Şti. firması 4 milyon 480 bin lira ve Sinada-Behlüli ortaklığı firması ise 3 milyon 280 bin lira teklif sundu.

ŞARTNAME DEĞİŞTİRİLMİŞ

Parke taşı döşeme ihalesini, en yakın rakibinden 1 milyon 200 bin lira düşük teklif veren Sinada-Behlüli ortaklığı firması kazandı. Ancak teknik şartnameye daha sonradan eklenen bir madde ile ihale Sinada-Behlüli firmasına verilmekten vazgeçildi. Türkiye'nin hiçbir yerinde görülmemiş bir ihale şartnamesi ile kendilerinin kazandığı ihalenin rakiplerine verildiğini savunan Başol, "İhale şartnamesine ihale sonrası firmaların kente 20 kilometre yakınlığı şartı konulmuş. Biz ihaleye iki ortak girmiştik. Benim firmam kentin içinde. Ancak ortağımın firması 20 kilometreden uzak. Bunu gerekçe göstererek

HUZURSUZLUĞA NEDEN OLDU

İHALEYİ yüksek rakam vermesine rağmen kazanan bir aile şirketi olan Topçuoğlu İnşaat Prefabrik Beton Üretimi Sanayi Ltd. Şti'nin kazanması kentte huzursuzluğa da neden oldu. Aile şirketi olan Topçuoğlu firmasının ortaklarından kardeş Fatih Topçu, FETÖ/PDY'nin Nazilli'deki iş adamı örgütlenmesine yönelik Ağustos 2016'da tutuklanmıştı. Aydın 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Topçu, 3 yıl 1 ay 15 gün hapis ceza aldı ve Temmuz 2017 tarihinde tahliye oldu.

BELEDİYE 1 BUÇUK MİLYON ZARARA UĞRADI

KAMU zararının oluşmaması için ihalenin iptal edilerek tekrar ihaleye çıkılması gerektiğinin altını da çizen Başol, "Maden ihale şartnameleri uyulmadıysa ihale iptal olur ve tekrar ihaleye çıkılır. Burada amaç en başından beri ihaleyi o firmaya vermek olduğu için bize Ali-Cengiz oyunu sergilediler. Zaten bu firma 30 yıldır bu ihaleyi alan firma. Böylelikle de belediyeyi 1 buçuk milyon lira zarara uğrattılar. Denizli Büyükşehir Belediyesi aynı işi üçte bir fiyatına yaptırıyor. Bunun adı vurgundan başka bir şey değildir" diye konuştu.

İHSAN KARATAŞ