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Haberler Politika Deniz haydutlarına göz açtırılmayacak

Deniz haydutlarına göz açtırılmayacak

Deniz haydutlarına göz açtırılmayacak

21.2.2021

Gine Körfezi'nde Mozart gemisinin deniz haydutları tarafından kaçırılması uluslararası denizcilik örgütlerini harekete geçirdi. "Gine Körfezi'nde deniz haydutluğu ve silahlı soygun ile mücadeleye yönelik strateji dokümanı" hazırlandı. Türk denizcilik şirketlerine de görüşlerinin sorulduğu taslak dokümanda alınması muhtemel önlemler sıralandı. Türk denizcilerden de kendi önerilerini 23 Şubat'a kadar iletmeleri talep edildi.

■ BARIŞ ŞİMŞEK

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