Eren Operasyonları ağır darbe vurdu: PKK’da kara kış!

Bölücü terör örgütü tarafından şehit edilen Eren Bülbül'ün aziz hatırasına ithafen başlatılan Eren Operasyonları başarıyla devam ediyor. Jandarma Özel Harekat (JÖH), jandarma komando, Polis Özel Harekat (PÖH) ve güvenlik korucularından oluşan timlerin görev aldığı 'Eren Operasyonları'nda, örgütün kış üslenmesine ağır darbe vuruldu.

MAĞARALAR İMHA EDİLDİ

285 mağara, sığınak ve deponun imha edildiği operasyonlarda; 1 lav silahı, 4 makinalı, 4 keskin nişancı, 22 piyade tüfeği, 5 tabanca, 9 av tüfeği, 36 el bombası, 27 el yapımı patlayıcı (EYP), 201 kilogram patlayıcı madde, 10 bin 250 adet çeşitli çap ve türde silahlara ait mühimmat, çok sayıda örgütsel doküman, tıbbi ve yaşamsal gıda malzemesi ile 439 kilogram esrar maddesi ele geçirildi. İçişleri Bakanlığı'nca, Tendürek, Lice, Ağrı Dağı, Karlıova-Varto, Bagok, Mergelo, Mercan-Munzur, Amanoslar, Kazan Vadisi ve Gabar bölgeleri merkez olmak üzere 10 ayrı bölgede başlatılan Eren operasyonları devam ediyor.