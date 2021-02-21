İspanya’daki protestolar yağmacılığa dönüştü

İspanya'da Katalan rapçi Pablo Hasel'in 16 Şubat'ta tutuklanmasının ardından ülkenin farklı kentlerinde gerçekleştirilen protestolar 4. günde de devam etti. Barcelona ve Girona kentlerinde polise taş ve cam şişelerle saldıran protestocular, gece boyu polis ile çatıştı. Girona kentlerinde polis ekipleri, protestoculara copla müdahalede bulunurken, Barcelona'da ise protestocular çevredeki dükkanları ve 2 bankayı yağmaladı.

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