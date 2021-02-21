  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Politika İspanya’daki protestolar yağmacılığa dönüştü

’daki protestolar yağmacılığa dönüştü

İspanya’daki protestolar yağmacılığa dönüştü

21.2.2021

İspanya'da Katalan rapçi Pablo Hasel'in 16 Şubat'ta tutuklanmasının ardından ülkenin farklı kentlerinde gerçekleştirilen protestolar 4. günde de devam etti. Barcelona ve Girona kentlerinde polise taş ve cam şişelerle saldıran protestocular, gece boyu polis ile çatıştı. Girona kentlerinde polis ekipleri, protestoculara copla müdahalede bulunurken, Barcelona'da ise protestocular çevredeki dükkanları ve 2 bankayı yağmaladı.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İspanya’daki protestolar yağmacılığa dönüştü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.