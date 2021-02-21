Dündar, PKK/KCK terör örgütünün sözde yöneticilerinin yoğun olarak propaganda yaptığı televizyonda, "Politik Gündem" programına katılarak, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'a sorular yöneltti. Türk ordusundan "düşman" ve "işgalci" olarak söz edilen kanalda, şehit olan Mehmetçik için "öldürüldü" ifadesi kullanılıyor. Belçika'nın başkenti Brüksel'den yayın yaptığı belirlenen ve künyesinde de adresi Belçika gösterilen kanalda Türkiye aleyhtarı programlar yapılıyor.
Kaçak Can Dündar PKK’nın kanalında haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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