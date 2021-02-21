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Haberler Politika Kaçak Can Dündar PKK’nın kanalında

Kaçak PKK’nın kanalında

MİT TIR'ları davasında 27 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan ve yurt dışına kaçan , PKK'nın yayın organlarından 'ye program konuğu oldu.

Kaçak Can Dündar PKK’nın kanalında

21.2.2021

Dündar, PKK/KCK terör örgütünün sözde yöneticilerinin yoğun olarak propaganda yaptığı televizyonda, "Politik Gündem" programına katılarak, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'a sorular yöneltti. Türk ordusundan "düşman" ve "işgalci" olarak söz edilen kanalda, şehit olan Mehmetçik için "öldürüldü" ifadesi kullanılıyor. Belçika'nın başkenti Brüksel'den yayın yaptığı belirlenen ve künyesinde de adresi Belçika gösterilen kanalda Türkiye aleyhtarı programlar yapılıyor.

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