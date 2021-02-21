ABD'de aşırı sağcı grup üyesi 6 kişi, kongre binasına düzenlenen baskını planlamakla itham edildi. Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Yeminliler (Oath Keepers) adlı grubun üyeleri olan Graydon Young, Kelly Meggs, Connie Meggs, Laura Steele, Sandra Parker ve Bennie Parker'ın ABD'ye karşı komplo kurmak ve 6 Ocak'taki Kongre binasına düzenlenen baskını planlamakla suçlandığı bildirildi.
‘Kongre binası baskınını aşırı sağcı 6 kişi planladı’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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