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Haberler Politika ‘Kongre binası baskınını aşırı sağcı 6 kişi planladı’

‘Kongre binası baskınını aşırı sağcı 6 kişi planladı’

‘Kongre binası baskınını aşırı sağcı 6 kişi planladı’

21.2.2021

ABD'de aşırı sağcı grup üyesi 6 kişi, kongre binasına düzenlenen baskını planlamakla itham edildi. Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Yeminliler (Oath Keepers) adlı grubun üyeleri olan Graydon Young, Kelly Meggs, Connie Meggs, Laura Steele, Sandra Parker ve Bennie Parker'ın ABD'ye karşı komplo kurmak ve 6 Ocak'taki Kongre binasına düzenlenen baskını planlamakla suçlandığı bildirildi.
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