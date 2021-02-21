Myanmar'da ordunun 1 Şubat'ta yönetime el koymasının ardından ülke genelinde başlayan darbe karşıtı protestolarda can kayıpları artıyor. Mandalay kentinde etnik azınlıklar, şairler ve ulaşım işçileri tarafından gerçekleştirilen protestolarda tansiyon yükseldi. Polis ekipleri protestoculara karşı göz yaşartıcı gaz, tazyikli su kullanarak ateş açtı. Silahla ağır yaralanan 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Myanmar’da darbe karşıtı gösterilerde 2 kişi öldü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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