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Haberler Politika Myanmar’da darbe karşıtı gösterilerde 2 kişi öldü

’da darbe karşıtı gösterilerde 2 kişi öldü

Myanmar’da darbe karşıtı gösterilerde 2 kişi öldü

21.2.2021

Myanmar'da ordunun 1 Şubat'ta yönetime el koymasının ardından ülke genelinde başlayan darbe karşıtı protestolarda can kayıpları artıyor. Mandalay kentinde etnik azınlıklar, şairler ve ulaşım işçileri tarafından gerçekleştirilen protestolarda tansiyon yükseldi. Polis ekipleri protestoculara karşı göz yaşartıcı gaz, tazyikli su kullanarak ateş açtı. Silahla ağır yaralanan 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
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