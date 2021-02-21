‘Türklerin ve Kürtlerin baş düşmanı HDP ve PKK’

Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 206 aile, eylemlerini 538'inci günde, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kaldıkları otelde sürdürdü.

2015 yılında Van'da 18 yaşındayken kaçırılan kızı Gülcan için eylemini sürdüren Necmettin Biçer, Türkiye'nin ve Kürtlerin baş düşmanının HDP ve PKK olduğunu belirterek, "Gençler ne olursa olsun, gelsin kendi devletinin güvenlik güçlerine teslim olsun. Günlerdir Gara şehitlerinden dolayı uyuyamıyorum. Şehit ailelerinin acılarını biz de paylaşıyoruz" dedi.