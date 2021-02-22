Başkan Erdoğan'dan CHP'ye Berat Albayrak tepkisi: İşte bu yüzden kuduruyorlar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti 7. Olağan İzmir İl Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan burada yaptığı konuşmada, CHP'nin eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a saldırmasına sert tepki gösterdi. Başkan Erdoğan, "Ancak bu iş artık siyaset boyutunu aşıp bir insan olarak sahip olduğumuz temel hak ve özgürlüklere; özellikle ailemize saldırı boyutuna varınca ağızlarının payını vermek üzerimize vazife oldu." ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan, "Ülkemizin en büyük kazanımlarının altında Berat Albayrak'ın imzası var. Bunlar başarıldığı için kuduruyorlar" dedi.

Başkan Erdoğan'ın konuyla ilgili açıklamaları şöyle:



AİLEMİZE SALDIRI BOYUTUNA VARDI

Son zamanlarda CHP ve şürekâsının Hazine ve Maliye Eski Bakanı Berat Albayrak'ı ve onun nezdinde tüm ailemle birlikte şahsımı hedef alan bir kampanya yürütüyor. Ülkenin ve milletin hayrına en küçük bir sözlerine ve duruşlarına şahit olmadığımız CHP yöneticilerin hezeyanlarınla uğraşmayı zul adlettiğimiz için önce bu kampanyayı görmezden geldik. Ancak bu iş artık siyaset boyutunu aşıp bir insan olarak sahip olduğumuz temel haklara ve özgürlüklere özellikle de ailemize saldırı boyutuna da gelince ağızlarının payını vermeye üzerimize vacip oldu.





İzmir'in en büyük talihsizliği CHP'nin başındaki zatın bu şehrin milletvekili sıfatıyla Meclis'te yer almasıdır. Kılıçdaroğlu, CHP'nin başında bir proje olarak bulunmaktadır. Yanındakiler de projenin yandaşlarıdır.

EN BÜYÜK KAZANIMLARDA BERAT BEY'İN İMZASI VAR

Ülkemizin en büyük kazanımlarının altında Berat Bey'in imzası vardır. Berat Bey'in önce enerjide ardından ekonomide ifa ettiği görevlerdeki en büyük talihsizliği damat sıfatının bu alanlardaki birikimi ve gayretinin önüne geçirilmiş olmasıdır. Eğer herhangi bir siyasetçi olarak bu işleri yapsaydı kendisiyle ilgili değerlendirmeler daha objektif yapılabilirdi.

'BUNU BAŞARDIĞI İÇİN KUDURUYORLAR'

Türkiye'nin son dönemde enerji alanında attığı adımların temelinde Berat Bey'in bakanlığı döneminde yaptığı stratejiler yer alıyor. Bunu başardığı için kuduruyorlar.





Berat Bey'in ifa ettiği görevlerdeki en büyük talihsizliği 'damat' sıfatının, birikimi, gayreti ve başarısının önüne geçirilmiş olmasıdır.



Berat Bey de hukuk çerçevesinde yargıda hakkını arayacaktır. Aynı şekilde biliyorsunuz ben de birçok dava açtım. Açtığım her davayı da kazanıyorum. Tayyip Erdoğan'a, ailesine, çalışma arkadaşlarına saldırarak bizi hedeflerimizden uzaklaştıramazlar.



MERKEZ BANKASI'NIN REZERVİ 95 MİLYAR DOLAR

Göreve geldiğimizde 27,5 milyar dolar döviz rezervi vardı Merkez Bankası'nın. Şimdi 95 milyar dolar döviz rezervimiz var.

Bay Kemal, ey Faik Öztrak, bilir misiniz şu anda bizim IMF'ye bir Allah kuruşu borcumuz yok, bitti bu iş.

Küresel tedarik zincirlerinin ciddi yaralar aldığı, üretimden istihdama küresel ekonominin her alanda daraldığı bu dönemde de Berat Bey'in sorumluluğunda aldığımız hızlı ve etkin tedbirlerle ülkemizin süreci en az zararla geçirmesini sağladık.

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan İzmir'de önemli mesajlar