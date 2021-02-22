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Haberler Politika Komandoların keskin burunlu yardımcıları

Komandoların keskin burunlu yardımcıları

Komandoların keskin burunlu yardımcıları

22.2.2021

ERZİNCAN'DA terör operasyonlarında güvenlik güçlerinin en büyük yardımcısı olan, uyuşturucu ticareti ve kaçakçılığın önlenmesinde de etkin rol alan "keskin burunlar" Tatya ve Hızar, suçlulara göz açtırmıyor. Bomba arama köpeği "Tatya" ve iz takip köpeği "Hızar" komandolarla kırsalda operasyonlarda yer alarak kahraman Mehmetçiğin gözü kulağı oluyor. Güvenlik güçlerine yardımcı olan "keskin burunlar" Mehmetçiği bombalı tuzaklardan koruyor.

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