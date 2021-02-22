ERZİNCAN'DA terör operasyonlarında güvenlik güçlerinin en büyük yardımcısı olan, uyuşturucu ticareti ve kaçakçılığın önlenmesinde de etkin rol alan "keskin burunlar" Tatya ve Hızar, suçlulara göz açtırmıyor. Bomba arama köpeği "Tatya" ve iz takip köpeği "Hızar" komandolarla kırsalda operasyonlarda yer alarak kahraman Mehmetçiğin gözü kulağı oluyor. Güvenlik güçlerine yardımcı olan "keskin burunlar" Mehmetçiği bombalı tuzaklardan koruyor.
Komandoların keskin burunlu yardımcıları haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.