Tunceli’de 4 yıldır örgüte katılım yok

İÇİŞLERİ Bakanlığı ve Tunceli Valiliği koordinesinde yürütülen iç güvenlik operasyonları kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bölgede terör örgütlerine yönelik mücadele aralıksız sürüyor. Jandarma ekiplerinin yanı sıra polis ve güvenlik korucuları ile İnsansız Hava Aracı (İHA), Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA), desteğiyle sürdürülen kapsamlı operasyonla 4 yıl önce bölgede bulunan 600 terörist sayısı 20'lere kadar düştü. Bölgede aralıksız sürdürülen iç güvenlik operasyonları nedeniyle teröristler, bulundukları barınma alanlarında çıkamazken, ölüm korkusuyla Kandil'den gelen telsiz görüşmelerine bile cevap veremiyor. Operasyonların, bölgedeki son terörist etkisiz hale getirilene kadar süreceği bildirildi.

BAKAN SOYLU PAYLAŞTI

GÜVENLİK güçlerinin sürdürdüğü kapsamlı operasyonla bölge teröristlerden temizlenirken, örgüte katılımları da etkiledi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Türkiye'nin topyekun PKK ile mücadelesinin geldiği nokta' başlığıyla sosyal medya hesabından bölücü terör örgütüne katılım durumuna ilişkin paylaştığı grafikte 2020 yılında sadece 52 kişinin katılım sağladığını duyurdu. Tunceli'de ise kapsamlı operasyonların etkisiyle son 4 yılda terör örgütlerine katılımın olmadığı tespit edildi.



1 YILDA 850 OPERASYON

TUNCELİ'DE 2020'de güvenlik güçlerince teröristleri etkisiz hale getirmek, kış üslenmesi hazırlıklarını ortadan kaldırmak, bölgede hareket kabiliyetlerini kısıtlayarak yaşam koşullarını zorlaştırmak ve teröristlerin bölgeler arası geçişlerini engellemek amacıyla 850 operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, İçişleri Bakanlığı'nın Terörden Arananlar Listesi'nde 3'ü kırmızı, 5'i turuncu ve 6'sı gri kategoride olmak üzere toplam 27 terörist ölü ele geçirilirken bölgede Kırmızı Liste'de bulunan terörist kalmadığı öğrenildi.