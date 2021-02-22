Türkiye’ye kaçak girmek isterken yakayı ele verdiler

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Suriye'den yurda girmeye çalışan 2'si Heyet Tahrir el-Şam, 2'si DEAŞ mensubu 16 kişinin yakalandığını açıkladı. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Hatay'daki hudut birliklerimiz, Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla girmeye çalışan 16 kişiyi yakaladı. Şahıslardan 2'sinin Heyet Tahrir el-Şam, 2'sinin de DEAŞ mensubu olduğu tespit edildi" denildi.