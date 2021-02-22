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Haberler Politika Türkiye’ye kaçak girmek isterken yakayı ele verdiler

Türkiye’ye kaçak girmek isterken yakayı ele verdiler

Türkiye’ye kaçak girmek isterken yakayı ele verdiler

22.2.2021

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Suriye'den yurda girmeye çalışan 2'si Heyet Tahrir el-Şam, 2'si DEAŞ mensubu 16 kişinin yakalandığını açıkladı. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Hatay'daki hudut birliklerimiz, Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla girmeye çalışan 16 kişiyi yakaladı. Şahıslardan 2'sinin Heyet Tahrir el-Şam, 2'sinin de DEAŞ mensubu olduğu tespit edildi" denildi.

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