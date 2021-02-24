Başkan Erdoğan'dan AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli mesajlar

Partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "CHP sadece lafını ettiği, istismarını yaptığı demokrasinin D'sinden bile nasibini almamış, süzme faşist bir partidir.CHP hakiki bir siyasi parti olmaktan çıkıp heyula haline dönüşmüş amorf bir yapıdır" diyerek sert çıktı. Başkan Erdoğan, Gara'da bir mağarada şehit edilen 13 kişiyle ilgili olarak CHP ve HDP'yi sert sözlerle eleştirdi ve ''Öyle utanmaz ki çıkıyor bunu bile benim üzerime yıkmaya kalkıyor. Bu katliamın suçunu bize yıkmaya kalkacak kadar alçaldılar, alçaklaştılar. Bunun sorumlusu Erdoğan'dır diyor. Ne yüzsüzsün sen ya? Bunların cibilliyetleri bozuk'' dedi. Erdoğan, "Cumhur İttifakı, AK Parti iktidarı bu yolda inançla, sizin kol gerdiğiniz o teröristleri de inlerinde bitire bitire yoluna devam edecektir." Türkiye'nin sınırları içinde ve dışında yürüttüğü terörle mücadele harekatları hem meşru hakkıdır hem de insani görevidir. Kimseden icazet alacak değiliz." ifadelerini kullandı. "Berat Bey'in gayretlerinin şahidiyiz" diyen Başkan Erdoğan, "Salgın döneminde vatandaşlarımız için sferber olduk." diye konuştu..

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Aziz milletim, kıymetli yol arkadaşlarım, sizleri en kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Grup toplantımızın ülkemiz ve partimiz için hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum.

CUMHUR İTTİFAKI

Bundan 3 yıl önce 15 Temmuz gecesi meydanlarda kurduğumuz Cumhur İttifakı'nı hukuki zemine kavuşturma adımımızı atmıştık. Bu ittifakın ülkemizin birliği, bütünlüğü ve devletimizin bekası en onurlu en hasbi ittifakı olduğunu görüyoruz. Tarihi mücadelemizde Cumhur İttifakı'nın çok büyük katkısı vardır. Yine nice saldırıyı da Cumhur İttifakı'nın güçlü zemininde karşılayıp boşa çıkardık.

CHP VE ZORAKİ İTTİFAKI

CHP bir yanına terör örgütünün güdümündeki partiyi. Diğer yanında yerli ve milli hassasiyetleri koruduğunu ümit ettiğimiz diğer bir partiyi alarak ilerledi. Bu zoraki ittifakın içinde ülkenin milletin birlik ve beraberliği konusunda anlayış birliği bulamazsınız. Uluslararası saldırılara karşı devletinin yanında yer alma erdemini hiç göremezsiniz. Karşımızda dışarıdan üflenen sufleleri muhalefet kılıfı altında dillendiren bir heyula var.

SÜZME FAŞİST BİR PARTİDİR

Millet tek parti devrinden beri CHP'nin ciğerini biliyor. CHP'nin içinde demokrasi yoktur. Çünkü sadece lafını ettiği, istismarını yaptığı demokrasinin D'sinden bile nasibini almamış süzme faşist bir partidir. CHP'nin içinde Kalkınma da yoktur. Milletin işine yarayacak hiçbir işe yaraşmaz. Adalet yoktur. Milli ve yerli hassasiyet yoktur. Çünkü duruşunu milletine göre değil önüne konan senaryolara göre belirler.

KAR YAĞDI GERÇEK YÜZLERİ ORTAYA ÇIKTI

Taciz, tecavüz, hırsızlık vukuatlarıyla bile yüzleşemeyecek kadar kibir bataklığına bulaşmıştır. CHP kayıp bir partidir. Bu sadece siyasetin değil, ülkenin kaybıdır. Hiç uzağa gitmeye gerek yok. Sadece yağan karın ardından CHP'li belediyelerin yönetimindeki şehirlerdeki manzara bunu anlatıyor.

ÇARPICI VİDEO

(Başkan Erdoğan CHP'li belediyelerde kar sonrası yaşanan zorlu durumları izletti): Evet ben bir şey söylemeyeyim izleyelim. İşte CHP çöp, çamur, çukur. Herhalde Bay Kemal de izliyordur. Bu kirli zihniyetin siyasetteki temsilciliğini de CHP ve giderek iç içe geçtiği terör örgütünün güdümündeki parti yapıyor.

ŞEHİTLERİMİZ BİLE BUNLARI UTANDIRMADI

Geçtiğimiz günlerde Gara'da masum 13 insanımızın katledilmesi bile bunları utandırmaya yetmemiştir. Öyle utanmazlar ki onu bile benim üzerime yıkmaya çalışıyor. 5 yıl 6 yıl bizim bu insanlarımızı kaçıranlar kim? Ve biz bu süre içerisinde dağ demedik, taş demedik, eğlendik. Ve bunun mücadelesini verdik.

SİZ NE YÜZSÜZSÜNÜZ!

Bakanlarımızı gönderdik. Makamınızda gelip size her şeyi anlattılar. "Ne soracaksanız sorun" dediler. Bu kadar açık, şeffaf her şey ortaya konurken siz ne yüzsüzsünüz ki bu kadar çalışmadan sonra hala saldırıyorsunuz. Bilesiniz ki bu Cumhur İttifakı ve AK Parti iktidarı bu yolda inanarak, sizin kol gerdiğiniz teröristleri inlerinde bitire bitire devam edecektir.

ALÇALDILAR, ALÇAKLAŞTILAR

Bu katliamın suçunu bize yıkacak kadar alçaldılar, alçaklaştılar. Bunları cibiliyeti bozuk. "Ne yapık?" diyorlar sonra. Teröristlerle beraber yürüdünüz. PKK'dan FETÖ'ye her çeşit teröristi savunmak için il başkanlarına kadar seferber olan siz değil misiniz? Sınır ötesi harekatlarımızı eleştiren, gidemezsiniz diye demeçler veren siz değil misiniz? Terör örgütü olarak görmüyoruz diyen (YPG'yi) siz değil misiniz?

TERÖRE SAVUNMA VİDEOSU

(Başkan Erdoğan CHP'lilerin terör örgütü ve mensuplarıyla ilgili açıklamalarını içeren bir video yayınladı)

Gara konusu ülkemizde kimin nerede durduğunu göstermesi bakımından turnusol olmuştur. İşte geçen gün İzmir'deydik. Bir asır önce İzmir'de başlayan işgalin benzerini bugün hüsrana uğratacak ve hak ettikleri dersi vereceğiz. Bu metin sabah.com.tr editörleri tarafından canlı yayından aktarılmıştır. Milletimiz vesayete nasıl boyun eğmediyse Allah'ın izniyle bu kirli zihniyeti de aynı şekilde tarihin tozlu raflarına havale edecektir.

Sinsi niyetleri milletimiz gayet iyi biliyor. Salgından, ekonomiden, tedbirlerden zerre kadar anlamadıklarını kendi ağızları ile ikrar ediyorlar.

ÇIKMIŞ 20 YIL ÖNCESİNİ GÜZELLİYORLAR! MİLLETİMİZ 20 YIL ÖNCESİNİ ÇOK İYİ BİLİYOR!

Bu kafa elbette siyasi ikbalini Türkiye'nin yaşayacağı felaketlere bağlar. Bir de 20 yıl öncesinin Türkiye'sine güzellemeler diziyorlar. Milletimiz 20 yıl önce neler yaşadığını unutmadı.

O TÜRKİYE'DEN BATININ ÖRNEK ALDIĞI TÜRKİYE'YE GELDİK

İşte eski Türkiye (video izletti) Sayın Kılıçdaroğlu! Senin yönettiğin SSK'dan bu görüntüler. Devlet yok! Nerede? Şu anda böyle bir görüntü var mı? Ülkemizin herhangi bir yerinde bu görüntüler mi var huzur mu var? Herkes huzurlu ve güveniyor. Batı Türkiye'nin sağlık sistemini örnek alıyor şu anda.

BİR KEZ DAHA İLAN EDİYORUM: DURMAYACAĞIZ! BU BİZİM HAK VE GÖREVİMİZ

Terörle mücadelede kararlığımız sadece içimizdekileri değil. Dışarıdakileri de rahatsız ediyor. Bir kez daha tekrar ediyorum. Bu harekatlar hem meşru hakkımız hem de insani görevimizdir. Gerekirse kaynağına kadar inerek temizlemek bizim görevimiz. Kardeşlerimizin de iyi ve kötü gününde yanında olmaya devam edeceğiz. Durmayacağız.

"BİZİMLE ORTAK GÖRÜNÜP TERÖRLE İŞ TUTANLAR..."

Daha şimdiden sokakları ateşe bulanan, ırkçılıkla bulananlar bizim terör örgütleriyle iş tutmayın diye uyardıklarımız. Hızla sürüklendikleri kara delikte kaybolup gideceklerdir. Bizi sürüklemek istedikleri aparatları da onları kurtarmayacaktır.

Tek Millet, Tek Bayrak, Tek Vatan, Tek Devlet; Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız HEP BİRLİKTE TÜRKİYE olacağız. diyoruz.

Ne yaparlarsa yapsınlar milletimizin birliğini beraberliğini bozamayacaklar. İstiklal ve istikbal aşkımızı söndüremeyecekler. Canımızdan değerli gördüğümüz vatanımızı parçalayamayacaklar. Ülkemize diz çöktüremeyecekler.

KORONAVİRÜS SALGINI

Terörde bunlar yaşanırken dünyada tüm dengeleri değiştiren koronavirüs salgınını da yakından takip ediyoruz. Ülkemizde de etkili olan virüs 2 milyonun üzerinde vatandaşımızın kovid-19'a yakalanmasına neden olmuştur. Aldığımız tedbirlerle bunu en az hasarla atlatma noktasında ciddi başarı elde edip 2020 yılını büyüme ile kapatan birkaç ülkeden olduk.

EKONOMİK SALDIRI OYUNLARINI BOZDUK

Kılıçdaroğlu'nun sorup durduğu dövizlerin önemli bir bölümü işte bu çalışmalarda kullanılmıştır. Toplumsal kargaşa peşinde olanların da oyununu bozduk. Salgının yol açtığı sıkıntıları atlatmak için de herkese yönelik ciddi destek paketlerini hayata geçirdik. Salgın bahanesiyle yeni bir finansal dalgalanma oluşturmak isteyenlere elimizdeki araçlarla fırsat vermedik.

Kılıçdaroğlu'nun sorup durduğu dövizlerin önemli bir bölümü işte bu çalışmalarda kullanılmıştır. Toplumsal kargaşa peşinde olanların da oyununu bozduk. Salgının yol açtığı sıkıntıları atlatmak için de herkese yönelik ciddi destek paketlerini hayata geçirdik. Salgın bahanesiyle yeni bir finansal dalgalanma oluşturmak isteyenlere elimizdeki araçlarla fırsat vermedik.

CHP'NİN BERAT ALBAYRAK SALDIRISI

CHP'nin saldırdığı Berat Bey'in bu anlamdaki gayret, çalışma ve başarıların bizzat şahidiz.

VİRÜS KOL GEZERKEN NORMALLEŞME OLMAZ DAHA SERT TEDBİRLER ALMAK ZORUNDA KALIRIZ

Son kabine toplantımızda şehirler bazında normalleşme adımlarının atılacağı müjdesini paylaşmıştık. Şehirlerimize virüsün kol gezdiği, sınır kapılarının kapalı olduğu bir normalleşme hiçbirimizin işine yaramaz. Vaka sayıları artarsa bu kez çok daha sert tedbirler almak zorunda kalırız.

Tüm sıkıntılara rağmen 16 milyon turist rakamına ulaşan ve büyüme ile kapatacağı anlaşılan Türkiye'nin hamdolsun umut verici gelişmeleri beklediğini söyleyebiliyoruz. Üretim, tedarik ve dağıtımda hiçbir sıkıntımız yok. Tarım Kredi Kooperatifi de yoğun bir şekilde çalışıyor.