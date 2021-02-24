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Haberler Politika CHP’de son toplu istifa Sakarya’dan

CHP’de son toplu istifa ’dan

CHP’de son toplu istifa Sakarya’dan

24.2.2021

YAŞADIĞI siyasi ayrılığın ardından yeni parti kuran Muharrem İnce, CHP'ye büyük darbe vurdu. Bolu, Yalova ve İzmir'deki toplu istifaların ardından Sakarya teşkilatından da 120 kişi CHP ile yollarını ayırdı. CHP içerisindeki taciz ve tecavüz haberlerinin ardından bir de İnce ile ağır yara alan Kılıçdaroğlu, parti içindeki krizleri perdelemek için Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak'ı hedef almıştı. Yalova teşkilatından Cavit Kamil Ozman, CHP için, "Birçok defa parti tabanı olarak rahatsızlıklarımızı belirtmemize rağmen genel merkezin bize kulak vermediğini gördük. Parti içi demokrasi ve Atatürk çizgisinden uzaklaşmış bir parti haline geldik" ifadelerini kullandı.

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