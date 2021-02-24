Eğitim camiasına 20 bin öğretmen

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Ankara Valiliği Eğitim Tesisleri Toplu Açılış Töreni'ne katıldı. Burada yaptığı açıklamada yüz yüze eğitim ile ilgili salgının seyrine göre yeni adımlar atılabileceğini ifade eden Erdoğan, 20 bin öğretmen adayına atama müjdesi verdi. Korona virüs tedbirleri ve aşılama çalışmalarına dair de önemli mesajlar veren Erdoğan, şöyle konuştu:



TEKLİ EĞİTİM ARTIYOR

ANKARA'DA açılışlarını yaptığımız eğitim, öğretim tesislerinin öğrenci ve öğretmenlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Hayırseverlere ve katkısı olanlara teşekkür ediyorum. Bakın sadece eğitim demiyorum, öğretim de diyorum. 326 eğitim öğretim tesisini Ankaralı kardeşlerimize sunuyoruz. Bu okulların bir kısmı sıfırdan inşa edilirken, bir kısmı da yıkılıp yeniden yapılmıştır. Depreme dayanıksız olduğu tespit edilen bin 126 derslikli 88 okul yerine 2 bin 593 derslikli yeni okullar yaptık. 7 bin 541 derslik ile Ankara'daki derslik sayımızı 49 bin 700'e çıkarmış bulunuyoruz. 189 okulumuz daha Ankara'da tekli eğitime geçecek. Tekli eğitim veren okul sayımız da 195'e yükseldi. Milletimizin iradesi ile, Türkiye'yi yönetme vazifesini üstlendiğimizde ülkemizi 4 temel sütun üzerinde yükseltme sözü vermiştik. Sadece bu 4 alanda değil, savunmadan ulaştırmaya, ticaretten dış politika ve enerjiye her alanda millete verdiğimiz sözleri yerine getirmenin mutluluğu içerisindeyiz. Bu yatırımlarda aslan payını eğitime ayırdık. Eğitim öğretim bütçemiz 211 milyarı aşıyor.



EN HIZLI GELİŞİM BİZDE

ÖNÜMÜZDEKİ aylarda 20 bin öğretmenimizin daha atamasını yapacağız. Yolumuza çok daha güçlü devam edeceğiz. Geçmiş yıllarda Türkiye yasakların, korkuların, kuyrukların ülkesiydi. Eskilerin deyimiyle delikli kuruşa muhtaç olunan zamanlardı. Ülkemizde bir dönem gizli saklı yürütülen Kur'anı Kerim ve siyer eğitimini tüm öğrenciler için erişilebilir hale getirdik. Biz kırtasiye kuyruklarında kitap beklerdik. Şimdi ilk ders zilinin çalması ile tüm ders kitapları sıralarda çocukları bekliyor. Saatlerce yürüyerek köy okullarına gitmiyor, istisnalar dışında kapılarına kadar gelen servislerle gidiyor. Büyükşehirlerden, ilçelerimize kadar okullarımıza kütüphane kazandırmak için çalışıyoruz. 29 bin kütüphane ve 2 bin 750 dijital kütüphane ile hizmet sağlıyoruz. Kara tahtalar yerini, etkileşimli tahtalara, 90 kişilik sınıflar yerini 30 kişilik sınıflara bırakıyor. 18 yılda yatırımlarla ülkemize yakışmayan utanç tablolarına son verdik. Türkiye eğitim altyapısını en hızlı geliştiren ülkeler arasında yer alıyor.



ASLA REHAVETE KAPILAMAYIZ

KONUŞMASINDA salgın sürecine yönelik de değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, "DSÖ bir açıklama yaptı, '2022'nin başında salgının sona ereceği beklentimiz var' dedi. İnşallah dedikleri gibi olur. Bizim buna da hazırlık yapmamız lazım ama rehavete kapılamayız. Dünyada şu anda Türkiye aşılamayı en iyi şekilde yürüten ülke. Süreci kararlı şekilde sürdürüyoruz. Gevşeme yok. Herhangi bir rehavet çökerse, altından kalkamayız. Salgının sebep olduğu sıkıntılara rağmen eğitim öğretimi ülke çapında kesintisiz sürdüren birkaç ülkeden biriyiz. Bu dönemde uzaktan eğitimi de başarıyla yürüttük. Canlı sınıf uygulamamızda günlük 3 milyon canlı ders kapasitesini yakaladık. Vaka ve hasta sayısının azlaması ile peyderpey yüz yüze eğitimi başlatıyoruz. 1 Mart'tan itibaren 8 ve 12.sınıflarda seyreltilmiş yüz yüze eğitime başlıyoruz. Önümüzdeki günlerde yeni adımlar atmaya devam edeceğiz" dedi.