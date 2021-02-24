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Haberler Politika Emine Erdoğan’dan ‘Ayda’ paylaşımı

’dan ‘Ayda’ paylaşımı

Emine Erdoğan’dan ‘Ayda’ paylaşımı

24.2.2021

BAŞKAN Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İzmir depreminde enkazdan 91 saat sonra kurtarılan 3 yaşındaki Ayda Gezgin ile önceki gün bir araya geldiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. Erdoğan, Twitter hesabından Ayda ile çekilen fotoğrafını paylaşarak, "İzmir depreminde umudun adı olan Ayda kızımızı, sağlıklı görmekten büyük bir mutluluk duydum. Afetlerden etkilenen tüm insanlarımızın yaşama sımsıkı tutunuşu, hepimize büyük dersler veriyor. Rabbim bizlere böyle afetleri bir daha yaşatmasın" ifadelerini kullandı.

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