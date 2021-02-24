Erdoğan İZTO ve EBSO başkanlarıyla görüştü

BAŞKAN Erdoğan, önceki günkü İzmir programı kapsamında İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener ve Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar ile görüştü.



OLDUKÇA VERİMLİ GEÇTİ

30 Ekim depremi sonrasında başlatılan "Birlikten İzmir Doğar Kampanyası" ile ilgili değerlendirme yapılan toplantının çok verimli geçtiğini ifade eden İZTO Başkanı Özgener, "Yoğun İzmir programı kapsamında bizlere zaman ayıran Cumhurbaşkanımız'a şükranlarımı sunuyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız'a, hizmet sektörü başta olmak üzere normalleşme sürecine geçiş ile ilgili görüşlerimiz ile birlikte sektörlerle ilgili taleplerimiz ve çözüm önerilerimizi sunduk" dedi. EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar da, "Sayın Cumhurbaşkanımız ile İzmir özelinde sanayimizin karşılaştığı zorluklar ve olası çözümleri değerlendirdik" diye konuştu.