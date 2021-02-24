‘Gençlerimizi kaybedemeyiz’

MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında gençlere önemli uyarılarda bulundu. Terör örgütlerinin, iç ve dış mihrakların gençlerin peşinde olduğunu ifade eden Bahçeli, Boğaziçi Üniversitesi olaylarında bu durumun bir kez daha deşifre olduğunu ifade etti.

Konuşmasında gençlere çağrı yapan Bahçeli, şunları söyledi: Hiç ayırt etmeksizin hepinize elimi uzatıyorum.

Sevgili gençler hiçbirinizi kaybedemeyiz, tesadüflere teslim edemeyiz. Öfkeniz, kızgınlığınız olabilir. Fakat sizler milletimiz için paha biçilmez öneme sahibiz.

Analarınız sizleri ne zorlukla büyüttü biliyorsunuz. Biz de bu çağlardan geçtik, ne yaşadıysanız az çok yaşadık.

Bir anlık öfkeyle geleceğinizi heba etmeyin, analarınızın gözyaşlarını akıtmayın, babalarınızın ahını almayın.



OYUNLARA GELMEYİN

Gelin yanlış bir tercihin içinde olan varsa dönsün.

Gençlik üzerinde kumar oynayanları görün. Kavgaya değil, kitap okumaya çağıranlara koşun. Üniversite kapılarında terör örgütünün dolduruşuna gelmeyin.

Sizin yeriniz kapı değil içeridir, amfilerdir, hocalarının dizinin dibidir.

Boğaziçi Üniversitesi'nde yeşeren olaylar Türk gençliği üzerinde oynanan oyunları yeniden deşifre etmiştir. Düşüncesi ne olursa olsun, Türk gençliği bizim has bahçemizdir.

Biz Türk gençliğinin ruh kökünü, yüreğinde kopan fırtınalı sahilleri, kendimizi bildiğimiz kadar iyi biliyoruz.

Gençler üzerinde hesap yapan çakal suretlerini görüyor, emellerini takip ediyoruz.