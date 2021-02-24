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Haberler Politika Mehmetçik’ten Gara’ya hava harekatı

Mehmetçik’ten ’ya hava harekatı

Mehmetçik’ten Gara’ya hava harekatı

24.2.2021

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 8 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz. Keşif ve gözetleme vasıtalarımızın Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 8 PKK'lı terörist, Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız azimli ve kararlı şekilde devam edecek!" ifadeleri kullanıldı.

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