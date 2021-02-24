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Haberler Politika TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan fezleke açıklaması!

Başkanı 'tan fezleke açıklaması!

Son dakika... Başkanı : Dün akşam 33 fezleke 'e ulaştı. İçinde 'li vekillerin fezlekeleri de var. Öte yandan fezlekelerle ilgili Başkan Erdoğan, "Süreç ne ise aynen işleyecektir." dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan fezleke açıklaması!

24.02.2021, 13:54

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Aralarında HDP'li milletvekillerinin de olduğu 33 fezleke dün akşam Meclis'e ulaştı" dedi.

Aralarında HDP milletvekillerinin de bulunduğu 33 dokunulmazlık fezlekesi TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, gazetecilerin sorusu üzerine "Dün akşam 33 fezleke Meclis'e ulaştı, içinde HDP'li milletvekilleri de var" dedi.

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