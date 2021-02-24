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TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan fezleke açıklaması!

Son dakika... Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop: Dün akşam 33 fezleke Meclis'e ulaştı. İçinde HDP'li vekillerin fezlekeleri de var. Öte yandan fezlekelerle ilgili Başkan Erdoğan, "Süreç ne ise aynen işleyecektir." dedi.

24.02.2021, 13:54