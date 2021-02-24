Teröre destekle dizayn çabası

FETÖ terör örgütü, devletin içine sızarak yıllarca sürdürdüğü kirli planını devreye aldığı 15 Temmuz hain darbe girişimi öncesi birçok örgütsel faaliyetini çocukların, gençlerin geleceğe hazırlandığı eğitim yuvaları aracılığıyla gerçekleştirdi. Sadece Türkiye'de değil, Avrupa'dan Asya'ya, Afrika'dan Amerika'ya her kıtada açtığı sözde okullarda gencecik beyinleri militanlara dönüştürdü. Ade-ta birer örgüt kampı gibi dünyanın en ücra köşelerinden bile Türkiye'nin altını oyma girişimlerine alet etti.

PLANIN KİRLİ AYAKLARI

Hain planlarını adım adım devreye aldığı 17-25 Aralık ve sonrasına kadar birçok sözde okul, kolej, dershane eğitim adı altında örgütün merkezleri oldu. Elebaşı Gülen'in ileride ülkeyi ele geçirme amacına hizmet eden bu merkezler, kirli planın birer ayağı oldu.



SÖZDE EĞİTİM

Dünyada her terör örgütünün kirli amaçlarını gerçekleştirmek için izlediği çeşitli yollar var malum. FETÖ de devletin bütün hücrelerine erişebilmek için önce eğitimden başladı. FETÖ okulları, topluma öncü gibi görünecek bir eğitim seferberliği gibi görüldü, gösterildi yıllarca. Eğitim denilince akan sular durdu. Sonuçta kim ülkesinin adının duyulmasını, bayrağının dünyanın bir ucunda üstelik de bir eğitim yuvasında dalgalanmasını istemez ki... Televizyonda çat pat Türkçe konuşan Afrikalı bir çocuk gördüğünde duygulanmaz ki... İşte bu sempatinin ardına gizlenen gerçekleri başta kimse göremedi. Tabi ki bununla kalmadı. Yıllarca sinsice ilerlediği devletin hücrelerini örümcek ağı gibi sardı. O okul görünümlü kamplarda yetiştirdiği militanları, orduya, emniyete, yargıya ve nihayetinde devletin köklü tüm kurumlarına yerleştirdi.Belki de bir terör örgütünün sadece silahla amacına ulaşmaya çalışmadığını gördük FETÖ terör örgütüyle. Türkiye'nin yıllardır canla başla yürüttüğü, uğruna binlerce sehit ve gazi verdiği terörle mücade-le çalışmalarını bile sinsice içeriden sekteye uğrattılar FETÖ'nün asker üniformalı militanları.

Robert Amsterdam



ÇARPICI TESPİT



Geçtiğimiz hafta Fetullahçı Terör Örgütü'nün dünya genelinde ve özel-likle ABD'deki faaliyetlerini araştıran avukat Robert Amsterdam, ABD Başkanı Joe Biden'a Türkiye aleyhtarı bir mektup gönderen senatörler Marco Rubio ile Ron Wyden'a yanıt niteliğinde bir yazı kaleme aldı. Hukuk firması Amster-dam & Partners'ın (LLP) sahibi olan Amsterdam, yazısında ABD hükümetinin en üst yasa yapıcı organının, Gülen organizasyonunun gerçek doğasını yanlış anlamayı sürdürmesinin, iki müttefik arasındaki ilişki üzerinde gerginlik yaratma-ya devam ettiğini vurguladı. Senatörlerin Türkiye ile ilgili çizdikleri çerçevenin gerçeği yansıtmadığını ve 15 Tem-muz FETÖ'nün darbe giri-şiminde rol oynamış FETÖ üyelerinin "insan hakları kurbanı" gibi sunulmasının gerçekle uzaktan yakından alakası olmadığını belirtti.





Marco Rubio







Ron Wyden





USULSÜZLÜK MERKEZİ

Mektubunda 2016 yılındaki darbe girişiminin FETÖ eliyle gerçekleştirildiğinin örneklerini veren Amsterdam, terör örgütünün ABD'de kurduğu geniş bir sözleşmeli okul ağı üzerinden (charter schools) her yıl milyonlarca dolar gelir elde ettiğini ve bu okullarda çok sayıda usulsüzlüğe imza attığını, özellikle H1-B vizeleri üzerinde FETÖ mensuplarının yaptığı yolsuzlukları hatırlattı.



HAKLARINDA SORUŞTURMA AÇILDI

AMSTERDAM, geçen yıl FETÖ'ye ait Oklahoma'daki bazı okullarda "öğrenci verilerinin usulsüz şekilde kullanıldığı" gerekçesiyle soruşturma başlatıldığını, benzer bir başka FETÖ okulunun ise federal fonların örgüte bağlı başka şirketlere aktarılması davasında 4,5 milyon dolar ödemeyi kabul ederek Adalet Bakanlığı ile uzlaştığı bilgilerini paylaştı.



ANKARA SERT TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

9 ŞUBAT'ta Biden'a gönderilen söz konusu mektuba Türkiye sert tepki göstermiş ve mektubun ikili ilişkilere zarar verdiğini vurgulamıştı. TBMM Türkiye- ABD Parlamentolar Arası Dostluk Grubu da mektuba cevaben bir bildiri yayımlamıştı. Milletvekilleri, mektupta, "İmzacı senatörlerin ülkemizin iç ve dış politikasını hedef alan mesnetsiz ve sorumsuz ithamları, ABD ile stratejik ortaklığımız ve NATO çatısı altındaki müttefikliğimizle hiçbir surette bağdaşmamaktadır. ABD Kongresini basan protestocuları 'terörist' ilan edenlerin Türkiye'de 15 Temmuz darbe girişiminde TBMM'yi savaş uçakları ile bombalamış, tanklar ile vatandaşlarımızı şehit etmiş FETÖ'nün, haklarında çok sayıda kesinleşmiş mahkeme kararı bulunan üyeleri ve propagandacılarını, 'insan hakları savunucusu' kisvesi altında masumlaştırmaya çalışmaları içinde bulunulan derin çelişkiyi göstermektedir." değerlendirmesi yapılmıştı.



ABD HEP AYNI YOLU İZLİYOR

ABD, özellikle Ortadoğu'da hakimiyet kurma emellerini her zaman terör örgütleri üzerinden gerçekleştirmeye çalışıyor. Türkiye'nin yükselişini bölgede PKK'ya verdiği silah ve mali yardımlarla önlemeye çalışan Amerikan yönetimleri, ülkesinde FETÖ elebaşını barındırdığı yetmezmiş gibi bir de örgütün lobilerine destek veriyor.



"TÜRKİYE'Yİ DAHA İYİ ANLAMALIYIZ"

FETÖ'nün tüm dünyada olduğu gibi ABD'de de işlerini şeffaf bir şekilde yürütmediğini vurgulayan Amsterdam, "2018 yılında Kemal Öksüz adlı Gülen'in önde gelen bir yardımcısına karşı federal bir iddianame hazırlanmıştı ve Öksüz Kongre'ye yalan söylediğini kabul etmişti" hatırlatması yaptı. Türkiye ile ABD'nin iki değerli NATO müttefiki olduğunu vurgulayan Amsterdam, 6 Ocak'taki "Kongre baskını travmasını" yaşayan ABD'nin Türkiye'yi daha iyi anlayabileceğini ifade etti. Amsterdam, mektubunun sonunda, "Umuyoruz ki ABD Senatosu bu hareket (FETÖ) ile ilgili pozisyonunu yeniden değerlendirir ve onların Türk ve Amerikan halkına yönelik arz ettiği tehlike konusunda kendini biraz daha bilinçlendirir" ifadelerine yer verdi.

ZÜMRÜT YILMAZ