Yunan jetlerine gereken karşılık verildi

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunan jetlerinin Ege'deki tacizi ile ilgili açıklama yaptı. Parlamentoda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Akar, "Gerekli karşılık anında verildi. Orada yaptığımız çalışma tamamıyla depremle alakalı bilimsel, teknik bir çalışma. Kendi alanımızda kendimizle alakalı bilimsel, teknik çalışmamızı yaparken bu şekilde bir tacizin iyi komşuluk ilişkilerine yakışmadığını görü- yoruz. Biz her zaman diyalogdan yanayız, uluslararası hukuka uyulmasından yanayız fakat maalesef zaman zaman bu tür hareketler oluyor. Bu konuda bizim tavrımız, kararımız belli. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" dedi. Akar, muhalefetin Gara harekatına ilgili eleştiri ve iddialarına da, "Silahlı Kuvvetlerimiz, verilen görevleri başarılı şekilde yerine getirdi. PKK'nın bu hain yüzü görülmeden olayları başka yere taşımak, götürmek tartışmayı çok yanlış yerlere götürür" yanıtını verdi.