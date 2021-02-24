  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Politika Yunan jetlerine gereken karşılık verildi

Yunan jetlerine gereken karşılık verildi

Yunan jetlerine gereken karşılık verildi

24.2.2021

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunan jetlerinin Ege'deki tacizi ile ilgili açıklama yaptı. Parlamentoda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Akar, "Gerekli karşılık anında verildi. Orada yaptığımız çalışma tamamıyla depremle alakalı bilimsel, teknik bir çalışma. Kendi alanımızda kendimizle alakalı bilimsel, teknik çalışmamızı yaparken bu şekilde bir tacizin iyi komşuluk ilişkilerine yakışmadığını görü- yoruz. Biz her zaman diyalogdan yanayız, uluslararası hukuka uyulmasından yanayız fakat maalesef zaman zaman bu tür hareketler oluyor. Bu konuda bizim tavrımız, kararımız belli. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" dedi. Akar, muhalefetin Gara harekatına ilgili eleştiri ve iddialarına da, "Silahlı Kuvvetlerimiz, verilen görevleri başarılı şekilde yerine getirdi. PKK'nın bu hain yüzü görülmeden olayları başka yere taşımak, götürmek tartışmayı çok yanlış yerlere götürür" yanıtını verdi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Yunan jetlerine gereken karşılık verildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.