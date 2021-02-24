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Haberler Politika Yunanistan’dan Ege’de çirkin provokasyon

Yunanistan’dan Ege’de çirkin provokasyon

Yunanistan’dan Ege’de çirkin provokasyon

24.2.2021

Türkiye, Ege ve Doğu Akdeniz'de sorunların uluslararası hukuk, diyalog ve iyi komşuluk ilişkileri içinde çözümüne yönelik duruşunu korurken Yunanistan bölgede gerginliği tırmandıracak her türlü faaliyeti ısrarla sürdürüyor. Yunanistan dün, Ege'de tansiyonu yükselten provokatif bir faaliyete daha imza attı. Kuzey Ege'nin uluslararası sularında hidrografik alandaki bilimsel ve teknik araştırmalarına başlayan, yıllık planlı faaliyet programı kapsamında 2 Mart'a kadar kuzey Ege'de bilimsel ve teknik araştırmalarını yapacak olan TCG Çeşme araştırma gemisi, Yunanistan'a bağlı savaş uçakları tarafından taciz edildi.

F-16'LAR CHAFF FİŞEĞİ ATTI
Yunan Hava Kuvvetlerine bağlı 4 F-16 uçağı, Limni Adası batısında TCG Çeşme'ye yaklaştı. Savaş uçaklarından biri gemimize 2 deniz mili mesafede bir chaff fişeği atarak tacizde bulundu. Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Yunan savaş uçaklarının 1000 metre irtifadan yaptıkları tacize yönelik gerekli karşılığın verildiğini duyurdu.

BETÜL USTA

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