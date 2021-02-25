Altun’dan Özgür Özel’e sert tepki

Gara bölgesinde terör örgütü PKK'nın katlettiği 13 siville ilgili açıklama yapan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, vatandaşlarımızı kimin öldürdüğünün önemli olmadığını söylemişti. Hadsiz açıklamaya tepki gösteren Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Altun, "PKK'ya payanda olmak için daha ne kadar alçalacaksınız? 'Şehitlerimizi kimin öldürdüğünün önemi yok' ne demek? Yeter artık!" ifadelerini kullandı.