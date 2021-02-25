Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katıldı. 3 yıl önce Cumhur İttifakı'nı hukuki zemine oturtmak için ilk adımı attıklarını hatırlatan ve Cumhur İttifakı'nın en ilkeli, en onurlu ittifak olduğunu söyleyen Erdoğan, özetle şunları söyledi:



VİZYONSUZ BİR YAPI

Cumhur İttifakı'na karşı CHP'nin lokomotifliğinde kurulan yapının terörle mücadele başta olmak üzere yaşanan her hadisede tel tel dökülmesi, oturduğu zeminin çürüklüğünden kaynaklanıyor. Bu zoraki ittifakın içinde ülkenin birliği konusunda fikir birliğine rastlayamazsınız. Karşımızda sadece dışarıdan üflenen sufleleri muhalefet kisvesi altında söyleyen vizyonsuz bir yapı, heyula var. CHP kendi başına planı, projesi, eseri olmayan ancak bir yerlerden gelecek olumlu veya olumsuz etkiyle harekete geçen bir partidir.



İÇİNDE DEMOKRASİ YOK

CHP'nin içinde millet yoktur. Millet tek parti iktidarından beri bunların ciğerini bilir. İçinde demokrasi yoktur. CHP sadece lafını ettiği, istismarını yaptığı demokrasinin D'sinden bile nasibini almamış, süzme faşist bir partidir. CHP halkın derdine derman olacak hiçbir işe yanaşmaz. İçinde adalet yoktur. Milli ve yerli hassasiyet yoktur. CHP'nin içinde sürekli istismarını yaptığı değerlerin hiçbiri yoktur. Çünkü CHP kendi içindeki taciz, tecavüz, hırsızlık, arsızlık vukuatlarıyla bile yüzleşemeyecek kadar kibir bataklığına saplanmıştır. Hakiki bir siyasi parti olmaktan çıkıp heyula haline dönüşmüş amorf bir yapıdır. Bu partiye gönül vermiş vatandaşlara sesleniyorum. Görüldüğü gibi CHP kayıp bir partidir. Gelin 2023'te yepyeni bir Türkiye'nin kapılarını aralayalım.



ÜZERİME YIKMAK İSTİYORLAR

Ülkemizde kendi devletine düşman kirli bir zihniyet vardır. Gara'da infaz edilen vatandaşlarımızla ilgili hadise bile karşımızdakileri utandırmaya yetmemiştir. Bu 5-6 yıl içinde dağ taş demedik, bütün buraları güvenlik güçlerimizle aradık. Utanmadan sıkılmadan 'güvence altındalar' diyecek kadar yüzsüzler. Kim bunlar? CHP ve ortağı HDP. Bu tezgahı beraber yürüttüler. Savunma ve İçişleri Bakanımı bu beyefendilerin makamına gönderdik. Bizzat anlattılar. Siz ne yüzsüzsünüz ki bu çalışmadan sonra hala saldırıyorsunuz. Bu Cumhur İttifakı, AK Parti iktidarı bu yolda inançla, sizin kol gerdiğiniz o teröristleri de inlerinde bitire bitire yoluna devam edecek. Bu katliamın suçunu bize yıkmaya kalkacak kadar alçaldılar, alçaklaştılar. Bunun sorumlusu Erdoğan'dır diyor. Bunların cibilliyetleri bozuk.



ŞEHİTLERİN İNTİKAMI ALINACAK

Onların intikamını alacağız, kanlarını yerde bırakmayacağız. Bunu da Bay Kemal de ortağı HDP de öyle bilsin. PKK ve PYD'den FETÖ'ye, DHKPC'ye kadar her çeşidinden terör örgütünün mensuplarını savunmak için seferber olan siz değil misiniz? Terör örgütü mensuplarıyla kol kola Ankara'dan İstanbul'a yürüyen siz değil misiniz? Terörle mücadele için ne yaptınız da engel olduk' diyorlar. Teröristlerle yürüdün, daha ne yapacaktın? Gara katliamı ülkemizde terör konusunda kimin nerede durduğunu göstermesi bakımından turnusol olmuştur. Sordukları her soruyla devlet yönetiminden, ekonominin nasıl işlediğinden, salgının nasıl sonuçlara yol açtığından zerre kadar anlamadıklarını kendi ağızlarından ikrar ediyorlar. 20 yıl öncesinin Türkiyesi'ne güzellemeler diziyorlar. Milletimiz 20 yıl önce neler yaşadığını unutmadı.

İCAZET ALACAK DEĞİLİZ

Ülkemizin terörle mücadele kararlılığı dışarıda da epey bir kesimi rahatsız ediyor. Türkiye'nin yürüttüğü terör operasyonları meşru hakkıdır. Bin yıllık varlığımızın bize yüklediği kardeşlik, dostluğu yerine getirmek için kimseden icazet alacak değiliz. Tüm sınırlarımızı güvenli hale getirene kadar durmayacağız. Her kim bu mücadeleyi 'ama'lı, 'fakat'lı beyanlarla gölge düşürmeye kalkarsa bilsin ki hayati bir yanlış içindedir.



ONLARA RAĞMEN KANAL İSTANBUL'U YAPACAĞIZ

Başkan Erdoğan, AK Parti İstanbul 7. Olağan İl Kongresi'nde de Kanal İstanbul konusunda bir kez daha kararlılık mesajı verdi. Erdoğan, "Kanal İstanbul'u engellemeye çalışıyorlar ya, şimdi projenin etüt çalışmalarını tamamladık. Onlara inat yapacağız. Kanal İstanbul'la İstanbul nasıl güzelleşecek görecekler" dedi.



"BERAT BEY'İN GÖSTERDİĞİ GAYRETLERİN ŞAHİDİYİZ"

TÜM dünyada geçtiğimiz yıl salgın nedeniyle ekonomilerde ciddi bir daralma olduğunu söyleyen Erdoğan, "Böyle bir dönemde Türkiye büyümesini sürdürebilen az sayıdaki ülkeler arasında yerini aldı. Salgın bahanesiyle yeni bir finansman dalgalanması oluşturmak isteyenlere fırsat vermedik. Kılıçdaroğlu'nun sürekli sorduğu dövizlerin bir kısmı bu mücadelede kullanılmıştır. Salgının yol açtığı sıkıntıları aşmak için çok ciddi destek paketleri hayata geçirdik. 311 milyar lirayı bulan kaynakla her bir vatandaşın yanında olmaya çalıştık. Millete karşılıksız aktardığımız kaynak 53 milyar lirayı aştı. Berat Bey'in bu süreçte gösterdiği gayretlerin şahidiyiz. Esnafa yönelik ciro desteğinden kira yardımına kadar pek çok ilave destekte bulunduk. Tek bir vatandaşımızın bile mağdur olmaması için devletimizin tüm imkanlarını seferber ettik" dedi.



BU DEFA İZMİRLİLERİ ÇOK FARKLI GÖRDÜM

AK Parti İstanbul 7. Olağan İl Kongresi'nde İzmir'le ilgili değerlendirmelerde bulunan Başkan Erdoğan, "Ben bu defa İzmirlileri çok farklı gördüm" dedi. Erdoğan, "Geçen bir hanımefendi '35 yıldır İzmir'i siz yönetiyorsunuz, her yağmurda karda mahvoluyoruz' dedi. Kılıçdaroğlu da kuzu kuzu dinliyor. İşte hafta başı İzmir'deydik. Ben bu defa İzmirlileri çok farklı gördüm, hesabını soracak" şeklinde konuştu.