HDP’lilerin fezlekeleri Meclis’te

HDP'li milletvekillerinin yargılanması için süreç başladı. Kobani olayları soruşturmasında adı geçen HDP'nin Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Grup Başkanvekilleri Meral Danış Beştaş ve Hakkı Saruhan Oluç, Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, Van Milletvekili Sezai Temelli, Mardin Milletvekili Pero Dundar, Mersin Milletvekili Fatma Kurtulan ve İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü hakkında düzenlenen fezlekeler TBMM'ye sunuldu. Başkan Erdoğan, "Süreç neyse, o süreç aynen işleyecektir. Genel Kurul'da eller iner-kalkar" diyerek HDP'lilerin dokunulmazlıklarının kaldırılacağı mesajı verdi.

ZÜBEYDE YALÇIN