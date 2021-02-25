IMF’ci Öztrak ve Böke Berat Albayrak’a neden saldırıyor?

KONUK YAZAR BÜLENT ERANDAÇ



CHP-Kemal Kılıçdaroğlu ve polit bürosu Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak'ı ve onun nezdinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve ailesini hedef alan planlı, programlı, derin mahfillerin sözcülüğünü yaparak bir kampanya yürütüyor. Başkan Erdoğan da, CHP'nin yürüttüğü kampanyaya cevap vermek zorunda kaldı. Ülke hayrına en küçük söz ve duruşlarına şahit olmadıkları CHP yöneticilerinin hezeyanlarıyla uğraşmayı zül addettikleri için önce bu kampanyayı görmezden geldiklerini belirtti.

Bu iş siyaset boyutunu aşıp, bir insan olarak sahip oldukları temel hak ve özgürlüklere, özellikle de aileye saldırı boyutuna varınca bu kampanyayı yürütenlere ağızlarının payını vermenin üzerlerine vacip olduğunu ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti: "Bunlar faizcidir. Bu CHP, IMF'cidir. IMF'nin temsilcileriyle kapalı kapılar arkasında pazarlık yapanlar bunlardır.

Ey Bay Kemal, ey Faik Öztrak, bilir misiniz şu anda bizim IMF'ye bir Allah kuruşu borcumuz yok, bitti bu iş. Bize diyorlar ki, 'IMF'den gidin borç alın.' O sizin cibilliyetinizdir, o sizin karakterinizdir.

Biz de bu yok."



CHP'NİN AYNASI ÖZTRAK

Bu kampanyanın ön saflarında da, aziz milleti inim inim inleten, 2001 yılında Türk ekonomisinin dibe vurduğu süreçte, devletin en kritik, BDDK ve HAZİNE MÜŞ- TEŞARLIĞI görevinde bulunmuş CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak konuştukça batıyor. CHP'yi tanımak için Öztrak'a bakmak yeter.

CHP'nin aynası Öztrak, bir süredir asilzadeliğini unutup, halk adamlarına ileri geri laflar ediyor. Devamlı Berat Albayrak'ın arkasından konuşan, itibar cellatlığına soyunmuş Öztrak, bazı mahfillerin sesi olmaktan kurtulamıyor.



HEP KOLTUK SAHİBİ



ASİLZADE OLARAK CHP'DE

SİYASET YAPMAK KOLAY. 5 dönemdir milletvekili. 2007'de başladı, halen sürüyor... CHP'nin asilzadesi Öztrak devlette, siyasette ballı makamlara, etkin koltuklara, kilit noktalara nasıl geliyor? Güçlü bir ailenin mensubudur Öztrak.

Ailesi devlette sürekli koltuk sahibi oldu. Dedesi Mustafa Faik Öztrak 8 dönem CHP'de vekillik ve İçişleri Bakanlığı yaptı. Babası Orhan Öztrak, İsmet İnönü döneminde İçişleri Bakanı, Bülent Ecevit döneminde Gümrük ve Tekel Bakanı olarak görev yaptı. 2001 krizinde Merkez Bankası'ndan milyar dolarlar çekildi, faizler tavan yaptı, kriz tüm şiddetiyle geldi. Bu sırada, CHP'den daha sonra İzmir Milletvekili olan Zekeriya Temizel, BDDK Başkanı'ydı. (2018'de aday olmadı) Yardımcısı CHP'nin asilzadesi Faik Öztrak'tı. Yani bankalar çökerken, CHP'li Temizel ve Faik Öztrak ballı koltukta oturuyorlardı. Türkiye dibe vurdurulunca, IMF valisi Kemal Derviş'in sağ kolu oluverdi. Ballı koltuk HAZİNE MÜŞTEŞARLIĞINA getirildi. 2003'te bu görevden ayrıldıktan sonra Öztrak'ın Aydın Doğan'ın Milliyet Gazetesi'nde köşe yazarlığı, ODTÜ'de konuk öğretim üyeliği ve TÜSİAD-KOÇ ÜNİVERSİTESİ Ekonomik Araştırma Forumu direktörlüğü yapması sağlandı.

IMF, yıllarca Türkiye'nin kanını emdi. 2013'te Anadolu topraklarından atılmışlardı. Herhalde Türkiye'ye yeniden pranga takamıyorlar ve belli ki çok rahatsızlar.



SELİN SAYEK BÖKE DOSYASI

Cumhurbaşkanımız, Türkiye'nin kanını emen IMF zincirlerini kırarken, CHP ve Kılıçdaroğlu'nda IMF AŞKI tam hız sürüyor. Geçen yıl Temmuz'daki CHP Kurultayı'nda partinin yeni vitrini belli oldu.

CHP'nin yeni vitrininde IMF'ci Öztrak varken, bir koltuğa daha Kemal Derviş'in yetiştirdiği IMF KORİDORLARINDA uzmanlaşmış Selin Sayek Böke, Genel Sekreter olarak atandı. CHP vitrininde görünür biçimde IMF'ci Öztrak ve Böke'nin görev alması 3 açıdan dikkate değerdi. Öztrak, Türk ekonomisinin dibe vurduğu 2001 krizinde Amerika'dan gönderilen IMF valisi KEMAL DERVİŞ'İN SAĞ KOLUYDU.

CHP Genel Sekreterliği'ne atanan Böke, hem Dünya Bankası, hem IMF kariyerine sahip. Sıkı bir

makrocu olarak tanınıyor. Amerika'da doğdu. Yüksek lisans ve doktorasını ABD Duke Üniversitesi'nde yaptı. 1999'da Boston'da Bentley College'da yardımcı doçent olarak göreve başladı. 2001'de IMF'nin Washington ofisinde ekonomist olarak göreve başladı. Dünya Bankası'nda görev yaptı. Kemal Derviş ve Faik Öztrak, Türkiye'ye atılan zincirlerde görev yaparken, Derviş'in koruyup kolladığı Selin Sayek Böke de IMF'de görev yapmayı sürdürdü.



IMF CHP KILCALLARINDA

CHP'li Başbakan Bülent Ecevit, IMF'nin ayak oyunlarına takıldı, kredi aldı. Türk ekonomisi batar-ken, kurtarıcı olarak IMF Valisi Kemal Derviş'i getirdiler. Derviş, 2002'de ABD-IMF'den aldığı tü-yolarla erken seçim istedi. Türkiye karıştı. Ecevit'in kara kutusu Hüsa-mettin Özkan

ve Dışişleri Bakanı İsmail Cem'i yanına alarak, Ecevit'in DSP'sini karpuz gibi ikiye böldüler. Yeni Türkiye Partisi adıyla bir parti kuruldu. Özkan ve Cem çalışırken, Kemal Derviş kayboldu. Gizlice ABD'ye gitti. Derviş, ABD dönüşü öyle bir manevra yaptı ki, Özkan ve Cem'in nefesi kesildi. Parti kurmaya teşvik ettiği Hüsamettin Özkan ve İsmail Cem'i terk eden Derviş, CHP'den vekil olmak üzere Genel Başkan Deniz Baykal'la anlaştı. 2002 seçimlerinde Derviş, CHP İstanbul Milletvekili olurken, Özkan ve Cem'in kurduğu Yeni Türkiye Partisi (368 bin 869 oy aldı) yüzde 1.15 ile perişan oldu. Barajı aşamadılar. Bütün bu gelişmeleri ABD'den IMF koridorlarında izleyen Selin Sayek Böke, Türkiye'ye döndü. 2014'te CHP Parti Meclisi'ne seçildi. Haziran 2015 Türkiye genel seçimlerinde CHP'nin İzmir 1. Bölge Milletvekili Adayı oldu ve Meclis'e girdi. Kasım 2015'teki erken genel seçimlerde yeniden aynı şehirden vekil seçildi. CHP Ekonomi Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcülüğü yaptı. 6 Mayıs 2017'de partideki bu görevlerden istifa etti. 2018'de CHP'den yine İzmir Milletvekili oldu. 2020'de bir baktık, CHP'nin Genel Sekreterliğine atandı. Herhalde bu işleri iyi biliyor.



IMF PRANGALARI NASIL BAŞLADI?

Kadere bakın, 1947'de Türkiye'nin IMF üyeliğini CHP'li Cumhurbaşkanı İsmet Paşa'nın yönetimi gerçekleştirdi. 1960 darbesinden sonra 1961'de Başbakan olan CHP Genel Başkanı İsmet Paşa, IMF ile kesilmiş ilişkileri yeniden başlattı. Borç alındı. IMF ile beraber yüründü. IMF, Derin ABD'nin kollarından biridir. Ekonomik bir kuruluş gibi gözüküp siyasi emirlerini dikte ettiren bir teşkilattır. IMF'nin ülkelere borç verme dışında derin görevleri vardır. Ekonomik yapılardaki düzenlemeleri gerçekleştirmek adına, IMF'den yardım talep eden ülkelerde kendi reçetelerini uygulamaktadır. 14 Mayıs 2013 tarihi, Türkiye açısından çok önemli bir gündür. O gün yılların IMF zincirlerini Erdoğan kırdı. IMF'ye tüm borçlar ödendi. İlişki kesildi. Hiç şüphesiz IMF ile olan borç ilişkisini sonlandırmak Türkiye'nin BAĞIMSIZLIK RUHUNU CANLANDIRDI, dünya ekonomileri içerisindeki konumunu güçlendirdi, kendi kararlarını kendi veren ve uygulayan bir ülke noktasına taşıdı. CHP'nin nasıl yol alacağını anlamak için, Sözcüsü Faik Öztrak'a ve Prof. Dr. Selin Sayek Böke'ye bakmak yeter. Enerji Bakanlığı'nda büyük başarı göstererek, sismik arama-sondaj gemilerini alarak ABD-Avrupa'nın nefesinin kesilmesini sağlayan Berat Albayrak, Hazine-Maliye Bakanı olarak, IMF'yi Türkiye'ye yaklaştırmıyordu. Belli ki, ABD-Avrupa-IMF bundan çok rahatsız. Bugün, Faik Öztrak ve Selin Sayek Böke, Berat Albayrak'a saldırıyor? Kimlerin sözcülüğünü yapıyorlar acaba? IMF ortaya çık. Ne yaptığınızı, kimleri konuşturduğunuzu çok iyi biliyoruz.