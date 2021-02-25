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Haberler Politika Öğretmenlere aşılama süreci başladı

Öğretmenlere aşılama süreci başladı

Öğretmenlere aşılama süreci başladı

25.2.2021

Koronavirüs tedbirleri kapsamında okulların 1 Mart günü yüz yüze eği-time geçmesi nedeniyle öğretmenler için aşılama süreci başladı. Türkiye genelinde yaklaşık 1 milyon 249 bin öğretmen ve eğitim çalışanı için aşılama programı başladı. Programa katılan ve Ko-vid-19 aşısının ilk dozunu olan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmenle-rin sağlık kuruluşlarında aşılarını yaptırabilecekle-rini bildirdi. Bakan Selçuk, "Öğretmenlerimizle bera-beriz, öğretmenlerimizle birlikle aşının ilk dozunu oldum. Öğretmenlerimiz tüm vatandaşlarımız gibi E-Nabız'la kendilerine sıra geldiğinde öğrene-bilirler. Dünyada hiçbir ülkede tüm öğretmenlerin aşılandığı gibi bir konu şu an söz konusu değil. Okullarımız da eğitim sürecine hazır. 'Okulum Temiz Belgesi'ni okulla-rımızın tamamına yakını almış durumda" dedi.

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