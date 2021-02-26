‘ABD bölgede kartları yeniden dağıtıyor

ERMENİSTAN'DA yaşanan gelişmeleri değerlendiren Genelkurmay İstihbarat Daire Başkanı Emekli Korgeneral İsmail Hakkı Pekin, "ABD, Ortadoğu ve Kafkaslarda kartları yeniden dağıtıyor. Daha böyle çok olay görülecek. İran'da da böyle hareketler olabilir. Türkiye olarak bizim çok dikkatli olmamız gerekiyor" dedi. Rusya'nın bölgedeki gerginliği yatıştırmak için harekete geçeceğini belirten ve Ermenistan'da yaşananların ABD'nin karşı hamlesi olduğunu belirten Pekin, "Biden daha tam yönetimi devralmadan Rusya bir adım attı. Bir anlaşma yaptı, Ermenistan'ı kontrol altına aldı. Buna karşılık Amerika'nın bir hamlesi bu aslında" dedi. Pekin, ABD'nin Suriye, Irak, İran, Doğu Akdeniz, Kafkasya gibi kritik noktalarda hareketlilik içinde olduğuna dikkat çekti.



'ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEM DAHA SICAK GEÇECEK'

ABD'NİN bölgedeki faaliyetlerine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Pekin, şunları söyledi: "ABD, Yunanistan'la hareket ediyor. NATO'yu güçlendirmeye çalışıyor. S-400 konusunda NATO üzerinden baskı yapıyor. Bunları beceremediği zaman örtülü harekat yapıyor. Örtülü harekatta da ya siyasi etkin insanlarla dizayn etmeye çalışıyor. Suikastler ve darbe girişimleri ile olaylara müdahale etmeye çalışıyor. Irak'taki ve Suriye'deki de böyle bir şey. Önümüzdeki günlerde ısınacak bölge. Önümüzdeki günlerde etrafımızda bu tarz faaliyetler göreceğiz."



GERİLİMİ İSKENDER FÜZELERİ TIRMANDIRDI

İSTİFA çağrısı skandalı, Dağlık Karabağ yenilgisi sonrasında gündeme gelen Rusya'dan alınan İskender füzelerinin işlevsizliği tartışmalarının ardından geldi. Geçtiğimiz günlerde Paşinyan, Ermeni basınına yaptığı açıklamada Rusya'nın ürettiği "İskender" füze sistemini eleştirmişti. Eski Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan'ın, Dağlık Karabağ işgalinde İskender kısa menzilli balistik füze sistemlerinin kullanılması gerektiğini söylemiş, Paşinyan ise söz konusu füzelerin kullanım için uygun olmadığını belirtmişti.