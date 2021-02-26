Başkan Erdoğan 67 yaşında

'BİZ DE VARIZ' DEDİ

KURDUĞU AK Parti'yi 2002 yılından bu yana birinci parti yapan ve hep zirvede tutan Erdoğan, içinden geçtiği fırtınalardan her seferinde daha da güçlü çıkarak milletin adamı olmayı başaran bir siyaset fenomeni oldu. BU yola çıktığı ilk günden itibaren cesur kişiliği ve kararlı duruşu ile statükonun yerleşik yasaklarına karşı her türlü bedeli ödemeyi göze alarak meydan okudu. Mütevazı kişiliği ile halkın gönlünde taht kuran Başkanı Erdoğan Türkiye'ye seviye atlatma konusunda ise alçakgönüllü bir strateji izlemedi. Türkiye'yi ekonomik ve siyasi açıdan üst lige taşıdı. Askerin siyasetteki vesayetine son verdi. Dünyaya "Biz de varız" dedi.



ALİYEV'DEN TEBRİK AZERBAYCAN

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Başkan Erdoğan'ın bugün olan 67. doğum gününü tebrik ederek, "Bugün Türkiye Cumhuriyeti, önemli sosyo-ekonomik ve bilimsel kalkınmalar, kapsamlı bir gelişim yolundan geçerek küresel ölçekte bağımsız bir politika izleyen bir güç merkezi haline gelmiştir. Kuşkusuz, tüm bu başarılar, büyük bir devlet adamı olarak sıkı çalışmanızın sonucudur" dedi.