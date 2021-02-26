Millet İttifakı’nda fezleke çatlağı

Büyük bölümü HDP'li milletvekillerine ait 33 dokunulmazlık dosyasının Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sevk edilmesinin ardından Millet İttifakı'nda farklı görüşler ortaya çıktı. AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı dokunulmazlıkların kaldırılmasını kabul etme noktasında verilecek karara birlikte el kaldıracak. CHP ise, gizli ortağı HDP'yi küstürmemek, ittifakı dağıtmamak adına dokunulmazlıkların kaldırılmasına sıcak bakmıyor. CHP'nin içindeki ulusalcı kesim bu tutumdan rahatsız olsa da parti içinde genel kanaat bu yönde. İYİ Parti ise CHP'den farklı düşünüyor. Bu yönde dün dikkat çeken çıkışlar geldi.



İYİ PARTİ: EVET DİYECEĞİZ

İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu, "Biz HDP'yi problemli görüyoruz, terörün gölgesinde görüyoruz. Dillerini problemli görüyoruz. Dolayısıyla böyle milletin meclisinde bu siyasi dille, bu üslupla siyaset yapmalarını doğru bulmuyoruz. Evet diyeceğiz" dedi.



'BİZİM KIRMIZI ÇİZGİMİZ'

İYİ Parti Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, TBMM'ye iletilen fezlekelere ilişkin "Teröre ilişkin fezlekelerde partimizin duruşu bellidir" dedi. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu'nun fezlekeler konusundaki açıklamasına işaret eden Tatlıoğlu, "Sayın Ağıralioğlu, partideki arkadaşlarımızın genel temayülünü dile getirmiş. Ona tezat teşkil eden bir durum yok ama genelde bu süreçlerle ilgili karar alma mekanizmamız Genel Başkanımızın başkanlığında milletvekillerimizle yapacağımız toplantı sonucunda ortaya çıkar. HDP dışında da fezleke gelecek mi gelmeyecek mi, henüz bir bilgi yok. Ama terörle iltisaklı bir durum bizim kırmızı çizgimizdir" dedi.



HDP'LİLERİN SUÇ DOSYALARI KABARIK

KOBANİ soruşturması kapsamında hazırlanan fezlekede adı geçen HDP Eş Genel Başkan Pervin Buldan, Grup Başkanvekilleri Meral Danış Beştaş ve Hakkı Saruhan Oluç ile Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, Van Milletvekili Sezai Temelli, Mardin Milletvekili Pero Dundar, Mersin Milletvekili Fatma Kurtulan, İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü "devletin birliğini, ülkenin bütünlüğünü bozma", "adam öldürme", "adam öldürmeye teşebbüs", "yağma", "bayrak yakma" ile suçlanıyor.