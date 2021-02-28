‘Çocuklarımız gelmeden burayı terk etmeyeceğiz’

VAN'DA HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan aileler, terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan çocuklarına, teslim olmaları için çağrı yaptı. Terör örgütünce 2014'te dağa götürülen 18 yaşındaki oğlu için eyleme katılan baba Fevzi Yağmur, "Burayı terk etmeyeceğiz. Sürekli Kürt haklarından söz edenler çocuklarımızı ne hakla kaçırdı. Hak böyle aranmaz. Oğluma ve gençlere sesleniyorum, gelin ülkenize teslim olun, devletinize sığının" dedi.

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