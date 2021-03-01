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Haberler Politika ‘Darbe insanlık suçudur’

‘Darbe insanlık suçudur’

‘Darbe insanlık suçudur’

1.3.2021

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 28 Şubat postmodern darbesine ilişkin sosyal medya hesabı twitter üzerinden kısa bir videolu mesaj yayınladı. 28 Şubat'ın mağdurlarından olan Erdoğan mesajında, "28 Şubat döneminde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanıydım. Okuduğum bir şiir sebebiyle hukuksuz bir şekilde hapse atıldım ve siyasi hayatım bitirilmek istendi. Şu an halkın oylarıyla seçilmiş ilk Türkiye Cumhurbaşkanı olarak görev yapıyorum. Her türlü engellemelere rağmen şan ve şerefle aziz milletime hizmet ediyorum. Darbe bir insanlık suçudur. 28 Şubat'ı yaşadım, 28 Şubat'ın farkındayım" ifadelerini kullandı.

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