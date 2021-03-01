Yeni normalleşme için karar günü

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ikinci kez yeni normale geçişin yol haritasını belirleyecek. Geçen hafta gerçekleştirilen Koranavirüs Bilim Kurulu toplantısında, normalleşme, aşılama, mutant virüs, okulların durumu ve 65 yaş kısıtlamasına kadar birçok konu ele alınmış, daha önce 1 Mart'ta açılacağı duyurulan devlet anaokulları ile tüm özel ve devlet okullarında ilkokul 1,2,3,4. sınıflar, 6. ve 8. sınıfların açılması ise Kabine toplantısı sonrasına bırakılmıştı.

TÜRKİYE'NİN GÖZÜ BEŞTEPE'DE

Başta lokanta, restoran ve kafe sahipleri ile sayıları milyonları bulan öğrenci ve velilerin gözü kulağı Beştepe'de. Başkan Erdoğan, başkanlığında bugün yapılacak olan Kabine toplantısında ana gündem Kovid tedbirleri ve normalleşme alanında yapılacak esnemeler ve tedbirlerin yanı sıra ekonomi olacak. Beştepe'de bugün saat 15.00'te başlayacak toplantıya ilişkin bilgi veren üst düzey bir yetkili, "Toplantıda ana madde pandemideki gelişmeler ele alınacak. Daha önce vaka sayılarına bağlı olarak 15 Şubat gibi hem okullara hem de restoran ve cafelere yönelik gevşeme yönlü bazı adımlar atılabileceği hesap ediliyordu. Ancak o kararlar bugün toplantının ardından yapılacak" ifadelerini kullandı.

VATANDAŞ LEHİNE ADIM ATARIZ

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, normalleşme adımları ile ilgili Yeni Asır'a yaptığı açıklamada, "Biz de Milli Eğitim ve Sağlık Müdürlüğü ve diğer tüm kurumlarımızla normalleşmenin detayları için hazırız. Devlet anaokulları ile tüm özel ve devlet okullarında ilkokul 1,2,3,4. sınıflar, 6. ve 8. sınıfların okullarda yüz yüze eğitime geçmesi kararının İl Hıfzıssıhha Kurullarına bırakılması durumunda biz İzmir olarak okullarımızın kapısını açacağız. İzmir'in bu kriterleri içerdiğini söyleyebilirim. Yetki Valiliklere bırakıldığında biz açılması yönünde karar alacağız. İllerde tüm kısıtlamaların risk durumuna göre kademe kademe kaldırılması düşünülüyor. İzmir neredeyse günde 5 bin vaka sayılarından 200'lere kadar düştü. İzmir düşük riskli iller arasında. Aynı şekilde eğitim de olduğu gibi esnafımız da tüm hazırlıkları yaptı" dedi.



ESNAF AÇILIŞ HAZIRLIKLARINA BAŞLADI

BAŞTA İzmir olmak üzere Ankara ve İstanbul, Manisa, Muğla, Denizli ve Aydın, Balıkesir gibi birçok kentte esnaf hazırlıklara başladı. Dükkanların kepenkleri açıldı, hummalı bir temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri başladı. İzmir Lokantacılar ve Gazinocular Odası Başkan Adayı Alpay Okyay, "Çankaya ve Balçova Şubelerimiz her an açılacak gibi hazır bekliyor. Birçok esnaf arkadaşım da aynı durumda. Bugün müsvet bir kararla müjde bekliyoruz" dedi. Tedbirlere harfiyen uyacaklarını belirten Kordon esnafından Zafer Kelek ise, aylardır bu kararı beklediklerini ve ilk günkü heyecanla tüm hazırlıkları yaptıklarını dile getirdi. Kelek, "Tedbirlere uyulması için personele tekrar eğitim verdik. Salı günü açılmayı bekliyoruz" ifadelerini kullandı.



YÜZ YÜZE EĞİTİMDE RİSK GRUPLARINA BAKILACAK

KABİNE Toplantısı'nda yapılacak değerlendirmelerin ardından risk gruplarına göre belirlenen illerde yüz yüze eğitime geçilmesini bekleniyor. Yüz yüze eğitim ise tüm ilkokullar ve ilkokulların bünyesindeki anaokullarında seyreltilmiş şekilde haftada 2 gün 12 ders saati üzerinden eğitim yapılması planlanıyor. 8. sınıflarda haftada 22 ders saati, imam hatip ortaokulu kademesinde ise haftada 24 ders saati şeklinde yüz yüze eğitim verilmesi planlanıyor. 12. sınıflarda yüz yüze yapılacak dersler, haftada en az 16, en fazla 24 saat olacak şekilde eğitim kurumu müdürlüklerince planlanacak. Yüz yüze eğitimlerde bir ders 30 dakika, teneffüsler ise 10'ar dakika olacak. Yüz yüze eğitimin ilerleyen haftalardaki seyrinde ise Sağlık Bakanlığı'nın verileri belirleyici olacak. O şehrin valisi ve İl Hıfzıssıhha Kurulu o ilde okulların kapatılması kararı da alabilecek.

Fatih ŞENDİL