‘Abim ortaklarından izin alamadı ben geldim’

Çadırdaki ailelerle görüşen Kılıçdaroğlu, annelere yanlarında olduğu mesajını verdi.



"DİYARBAKIR'A YÜRÜSÜN"

Ağabeyinin evlat nöbetindeki aileleri ziyaret etmesi gerektiğini kaydeden Celal Kılıçdaroğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun FETÖ'den izin almadığı için anneleri ziyarete gelmediğini iddia etti. Ağabeyinin yanı sıra CHP'li yöneticilerin de eylemdeki ailelerin yanına gelmediğini kaydeden Celal Kılıçdaroğlu, "Selahattin Demirtaş için Ankara'dan İstanbul'a yürüyeceğine, Ankara'dan Diyarbakır'a yürüsün. Buradaki anneleri hepiniz görüyorsunuz. Kemal ağabeyim gelmesi gerekirken, CHP Genel Başkanı olarak Kemal ağabeyim gelmiyor. Neden gelmiyor? Ben çok şaşkın bir haldeyim. Bu insanlar, anneler çocuklarını bekliyor. Artık annelerin yüzünü güldürelim. HDP başkanlarına buradan sesleniyorum, dağdaki masum çocukları serbest bırakın. Anneler sevinsin. Bir Anneler Gününde anneler bir gülle seviniyor, çocuklarımızda bir güldür, annelerine teslim edin. Ağabeyim de dostlarım dediği HDP'ye bağlı kaldı. Bunlara bağlı kaldığı sürece bu anneleri görmezden geldiler" ifadelerini kullandı. Celal Kılıçdaroğlu, ziyaretin ardından bölgeden ayrıldı.





KEMAL KILIÇDAROĞLU 13 MART'TA İZMİR'E DÖNÜŞÜM İÇİN GELİYOR

İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kentsel dönüşümle ilgili konuştuğu Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısında birinci olarak afet odaklı ikinci olarak da planlı bölgelerde kentsel dönüşüm çalışması yürüttüğünü belirtti. Örnekköy'de 190 konutun temeli atılarak bin 10 konutun yıkımının başlayacağını aktaran Soyer, "Ege Mahallesi'nde de yıkımlar başlamıştı. Şimdi imalatlar başlayacak. Bin konut Ege Mahallesi'nde toplamda 2 bin 200 konutla ilgili yol almaya başlıyoruz. CHP Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu da 13 Mart'ta burada olacak ve başlıyoruz" dedi. Kılıçdaroğlu'nun programının önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.



"FUHUŞ, HIRSIZLIK NE ARARSAN CHP'DE"

EYLEMDEKİ annele-rin sadece evlatlarını istediğini kaydeden Celal Kılıçdaroğlu, "Bir HDP'linin taciz olayında milletvekilliği düşüyorsa, CHP'nin il ve ilçe başkanları taciz olayında mahkum oluyorsa niçin tutuk-lanmıyor, niçin ceza almıyor? Buradan İçiş-leri Bakanı Süleyman Soylu'ya da soruyo-rum, bir el atsınlar. Bu taciz olaylarından da vazgeçelim. CHP'lilerin yaptığı hırsızlık, fuhuş ne ararsan bunlarda var. Rüşvet olayları ne ararsan bunlar da var" diye konuştu.